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15.06.2021 17:46
Рубрика: Общество

Ликвидация аварии как грамотный процесс

Эксперты проинспектировали место утечки нефти в Республике Коми
Текст: Марина Володина
Экологи высоко оценили итоги работы по ликвидации последствий инцидента в Республике Коми. Напомним, в мае на территории республики - в районе Ошского месторождения компании ЛУКОЙЛ - произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Она попала в почву и реку Колва. На днях представительная делегация провела инспекцию реки.
Экологи совершили облет территории на вертолете, а затем осмотрели береговую линию с катера. Фото: Денис Федоров Экологи совершили облет территории на вертолете, а затем осмотрели береговую линию с катера. Фото: Денис Федоров
Экологи совершили облет территории на вертолете, а затем осмотрели береговую линию с катера. Фото: Денис Федоров

В ее состав вошли председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, председатель правления Российского Центра экологической политики и культуры, член Торгово-промышленной палаты РФ (комитет по природопользованию и экологии) Михаил Буденков, руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Василий Смирнов и сенатор Елена Шумилова.

"Мы осмотрели Колву с вертолета, проплыли по воде, изучили береговую линию - это те контрольные точки, по которым можно судить о состоянии реки, - говорит Рашид Исмаилов. - Прошел месяц после инцидента - заметная временная отсечка, и мы видим, что все планово и в штатном режиме ликвидировано. Остались небольшие мероприятия по зачистке территории локального характера".

Экологи подтвердили, что загрязнение локализовано нефтяниками в соответствии с планом ликвидации ЧС, согласованным с контролирующими госорганами, а устранение последствий находится в завершающей стадии.

"Визуально река чистая, мы не нашли ни каких-либо пятен, ни пленок. Сейчас есть остатки на берегах, их активно убирают, поэтому в принципе ситуация штатная", - отметил Василий Смирнов.

В результате аварии на трубопроводе в акваторию Колвы попало около 9 кубометров нефтесодержащей жидкости, однако сразу же началась ее локализация и сбор. На реке действовало до восьми рубежей реагирования, радужную пленку собирали с применением сорбентов. Было расставлено почти 2500 метров заградительных и сорбирующих боновых заграждений. В оперативных мероприятиях задействовано более 370 сотрудников ЛУКОЙЛа и его подрядных организаций и 150 единиц техники.

Экологи подтвердили, что загрязнение локализовано нефтяниками в соответствии с планом ликвидации ЧС, согласованным с контролирующими госорганами

Рашид Исмаилов отметил хорошее взаимодействие административных служб, привлекаемых к работам сотрудников ЛУКОЙЛа и жителей: на текущий момент убрано уже более 96 процентов замазученного грунта. Экологи подчеркнули важность информационной открытости - сегодня многие сведения об этом происшествии не соответствуют действительности.

"При подобных инцидентах должен быть обеспечен режим полной открытости. Всегда находятся те, кто использует недостоверные факты для искажения объективной картины и формирования ложного общественного мнения", - говорит Исмаилов.

На совещании в администрации вместе с главой города Усинска Николаем Такаевым экологи указали на необходимость дальнейших шагов по отработке последствий экологического инцидента, прежде всего - работ по рекультивации.

"Ущерб причинен незначительный. Я думаю, что сроки восстановления будут небольшими, и с этой проблемой оперативно справятся", - заявил Рашид Исмаилов.

2500 метров заградительных и сорбирующих боновых заграждений было возведено на реке Колва

Сегодня в регионе уже начали восстанавливать биоразнообразие рек бассейна Печоры, в том числе проводится зарыбление. Например, в приток Печоры - реку Уса - нефтяники выпустили три миллиона мальков сига.

"Человеческий фактор возникновения аварийных ситуаций, к сожалению, не редкость. Мы лично убедились в том, что при ликвидации последствий ЧП были использованы все известные и доступные на сегодня подходы реагирования, продемонстрирована максимальная информационная открытость", - подытожил Михаил Буденков.

Общество Экология

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