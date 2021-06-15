ЕС и США разрешили долгий спор по делу Boeing и Airbus

Евросоюз и США 15 июня разрешили тянувшийся много лет торговый спор, в ходе которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение было достигнуто накануне саммита ЕС-США. Специалисты считают, что стороны урегулировали спор, опасаясь растущей мощи Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC), которая, как ожидается, к 2030 году может стать полноценным конкурентом Boeing и Airbus в области авиастроения.

Ранее Вашингтон обвинил Брюссель в том, что последний с 2004 года оказывал господдержку Airbus. Европейская сторона высказала такие же претензии в отношении США и Boeing. В 2019-20 годах ВТО признала, что и та и другая стороны нарушили нормы организации.

Тем временем в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на ввоз товаров из ЕС на общую сумму около 7,5 миллиарда долларов. Евросоюз, в свою очередь, поднял тарифы на импорт товаров из США на сумму порядка 4 миллиардов долларов.

В марте этого года президент США Джозеф Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о взаимной заморозке пошлин сроком на четыре месяца.