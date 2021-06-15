ВОЗ уже ввела Международный сертификат вакцинации (на фото). На очереди - внедрение "ковид-паспортов" ЕС.

Что же представляет собой цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU Digital COVID Certificate)? Прежде всего это электронный (но также и бумажный) носитель, в котором через QR-код зашифрована информация о вакцинации гражданина, об отрицательном результате теста на ковид или об уровне антител после болезни. Сам код будет содержать цифровую подпись от клиники, центра тестирования или вакцинации, которую, как уверяют разработчики, невозможно подделать. Они также гарантируют защиту персональных данных от утечек. Предполагается, что граждане с прививкой от "короны" смогут свободно передвигаться внутри ЕС, и власти не станут налагать на них дополнительных ограничений. Впрочем, они все же возможны "в случае экстренных кризисов в местной системе здравоохранения". А что же будет с непривитыми гражданами? Получается, они теперь не смогут путешествовать по Европе? В Брюсселе уверяют, что это не так. "Нет никакой дискриминации в отношении лиц, не прошедших вакцинацию, - говорится в заявлении Еврокомиссии. - Они должны иметь возможность реализовать свое право на свободное передвижение, при необходимости с учетом таких ограничений, как тестирование или карантин (самоизоляция)". Как это будет выглядеть на практике, пока не очень ясно.

Предполагается, что граждане с прививкой от "короны" смогут свободно передвигаться внутри ЕС, и власти не станут налагать на них дополнительных ограничений

По официальным данным, процесс внедрения системы вышел на финишную прямую (большинство стран уже подключились к "шлюзу" единой базы данных, и лишь некоторые - такие как Финляндия, Венгрия, Мальта - находятся на стадии технического тестирования). К проекту готовятся примкнуть не входящие в ЕС Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. Однако, как отмечает издание Politico, до сих пор "остается много непонятного". С одной стороны, ни одно из государств ЕС не сможет отказаться от введения у себя ковид-сертификатов. С другой, Совет ЕС принял отдельный свод рекомендаций, которые предоставляют национальным правительствам "некую свободу действий и законную возможность отклоняться" от общих правил. Судя по всему, это коснется и самих вакцин. Сертификат пока признает лишь те, что были официально одобрены Европейским агентством лекарственных средств (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson). Однако в дальнейшем этот список может пополниться препаратами, которые находятся на рассмотрении еврорегулятора (включая российский "Спутник V"). Но в любом случае каждая страна получит право принимать самостоятельное решение по признанию дополнительных вакцин.

Напомним, идею "зеленого сертификата", который мог бы стать альтернативой бесконечным карантинам и залогом восстановления туризма, еще в январе выдвинула Греция. Ее поддержали Португалия, Испания, Хорватия и Австрия, а вот Франция выступала категорически против. Весьма сдержанно к ней отнеслась и Германия - внутри страны не было единства на этот счет. Как писала "РГ", в брюссельских кулуарах шли нешуточные споры о том, не нарушит ли подобный документ фундаментальные права граждан и этические принципы. Правозащитники высказывали опасения, что привилегии для одних групп чреваты дискриминацией других. Но по мере продвижения проекта голоса его противников становились все тише. Теперь критику можно встретить лишь на просторах соцсетей или на митингах тех, кого европейские СМИ прозвали ковид-диссидентами. Накануне в Европарламенте за "ковид-паспорта" проголосовали 546 депутатов, 93 высказались против, 51 воздержался.