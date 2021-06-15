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15.06.2021 13:34
Рубрика: Власть

Генпрокуратура защитит интересы РФ за рубежом

Текст: Татьяна Замахина
Президентский законопроект о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях прошел в Госдуме второе чтение.

Речь о Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Это даст ведомству возможность принимать необходимые меры по защите суверенитета страны, заявили депутаты.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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"Передача Генпрокуратуре функций по представительству и защите нашей страны и наших граждан в международных судах позволит обеспечить необходимый уровень и эффективность такого представительства", - подчеркнул председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, органы Генпрокуратуры выступают в качестве главного компетентного органа государства. Еще один аргумент: ведомство находится на прямой связи с аналогичными структурами других государств.

Об уровне взаимодействия ведомства с иностранными компетентными органами, по словам Пискарева, свидетельствуют действующие сегодня 90 соглашений и иных договоренностей о сотрудничестве, заключенные зарубежными партнерами из 72 государств.

Пакет законопроектов расширяет полномочия надзорного органа в части представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах, а также в ЕСПЧ.

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Так, Генпрокуратура сможет подавать в Страсбургский суд от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ведомство будет вправе выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции России.

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