Генпрокуратура защитит интересы РФ за рубежом

Речь о Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Это даст ведомству возможность принимать необходимые меры по защите суверенитета страны, заявили депутаты.

"Передача Генпрокуратуре функций по представительству и защите нашей страны и наших граждан в международных судах позволит обеспечить необходимый уровень и эффективность такого представительства", - подчеркнул председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, органы Генпрокуратуры выступают в качестве главного компетентного органа государства. Еще один аргумент: ведомство находится на прямой связи с аналогичными структурами других государств.

Об уровне взаимодействия ведомства с иностранными компетентными органами, по словам Пискарева, свидетельствуют действующие сегодня 90 соглашений и иных договоренностей о сотрудничестве, заключенные зарубежными партнерами из 72 государств.

Пакет законопроектов расширяет полномочия надзорного органа в части представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах, а также в ЕСПЧ.

Так, Генпрокуратура сможет подавать в Страсбургский суд от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ведомство будет вправе выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции России.