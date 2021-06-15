Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19

Главврач инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что он думает по поводу обязательной вакцинации против COVID-19.

В интервью RT Проценко высказал мнение, что вакцинация необходима для победы над эпидемией коронавируса.

На вопрос, не стоит ли ввести обязательную вакцинацию, Проценко ответил: "Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и еще раз убеждении. Именно поэтому я сегодня нахожусь здесь в студии".