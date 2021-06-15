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15.06.2021 15:46
Рубрика: Власть

Госдума одобрила повышение возраста для приобретения охотничьего оружия до 21 года

Текст: Татьяна Замахина
В России вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Законопроект об этом прошел второе чтение. Одна из поддержанных поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Правило о запрете продавать указанные виды оружия гражданам моложе 21 года будет иметь ряд исключений. До этого возраста ружья смогут продавать:

  • - прошедшим и проходящим на момент покупки военную службу,
  • - служащим в государственных военизированных организациях,
  • - имеющим воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме того, с 18 лет охотничье оружие смогут приобретать представители коренных малочисленных народов, работники юридических лиц с особыми уставными задачами. Либо профессиональные охотники, если они имеют данный статус уже в таком юном возрасте.

Еще одно исключение: с 18 лет можно будет приобрести охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом.

С 18 лет по-прежнему можно будет приобретать: газовое, спортивное, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие для ношения с национальными костюмами и казачьей формой.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Законопроект также вводит ряд новых оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия для всех россиян. Пока что могут отказать, если есть непогашенная судимость за умышленное преступление или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия.

Документ расширяет основания для отказа в выдаче лицензий. А именно откажут:

  • - при наличии двух и более погашенных судимостей;
  • - тем, кто имеет снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также в случае оправдания и поддержки терроризма;
  • - тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении детей;
  • - подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления нетрезвому водителю;
  • - в случае отказа пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Запрет, связанный с пьянством за рулем, будет действовать до истечения срока административного наказания.

Кроме того, вводится обязательный учет всего контролируемого Росгвардией оружия и патронов в специальной государственной информационной системе. Порядок ее работы утвердит правительство.

При этом владельцев списанного оружия обяжут оповещать указанное ведомство о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. В случае утери или хищения любого оружия придется в течение суток сообщать об этом также в Росгвардию. Это требование связано с использованием похищенного и списанного оружия в преступных целях.

Как отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (один из авторов), законопроект не связан с трагедией в Казани, потому что он был внесен еще в декабре прошлого года. По его словам, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".

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