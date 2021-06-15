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15.06.2021 13:48
Рубрика: Власть

Госдума ввела дактилоскопическую регистрацию трудовых мигрантов

Текст: Татьяна Замахина
Иностранцы, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, обязательно должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию. Такой закон приняла Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива прошла сразу второе и третье чтение.

Новые меры контроля над мигрантами коснутся иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок.

Согласно правительственным поправкам, для этой категории вводятся обязательные правила:

  • - дактилоскопическая регистрация,
  • - фотографирование,
  • - медосмотр; проверят на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании.

Указанные процедуры нужно пройти в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ.

Поправками ко второму чтению уточняется, что процедура в том числе будет необходима при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Ранее это не касалось граждан стран-членов Евразийского экономического союза. А ведь, по данным на 1 марта 2020 года, в России их находилось около 2,5 млн человек. И контроль за состоянием здоровья мигрантов был фрагментарным. Такая ситуация также затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске.

Под длительным сроком имеются в виду более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России

В случае уклонения от данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен.

При этом нетрудоспособные иностранные граждане, несовершеннолетние граждане, а также лица с ограниченными возможностями здоровья будут освобождены от прохождения биометрии и медосмотров.

Подобная практика уже применяется в большинстве европейских государств, сообщил "РГ" депутат ГД от "Единой России" Владимир Синяговский. По его словам, такая законодательная инициатива вызвана необходимостью защиты российских граждан от возможных рисков, связанных с распространением опасных инфекций, а также необходимостью "перекрыть" возможность вторичного въезда в страну граждан ранее нарушавших законодательство РФ.

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