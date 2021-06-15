Henkel стала первой компанией в Германии, которая еще в 1992 году опубликовала отчет об устойчивом развитии, тем самым обозначив эту тему одной из приоритетных для деятельности корпорации. О том, какие результаты достигнуты и что предстоит сделать, "РГ" рассказал генеральный менеджер подразделения Henkel Laundry & Home Care в России Томаш Дуффек.

В чем заключаются принципы устойчивого развития для глобальной компании и для подразделения L&HC?

Томаш Дуффек: Наша стратегия гласит: "Создавать больше, используя меньше", согласно ей к 2030 году мы должны создавать в три раза больше продукции, снижая при этом воздействие на окружающую среду. Результаты есть: с 2010 года компания почти на 50 процентов уменьшила объемы выбросов углекислого газа, отходы производства и потребление воды.

В подразделении L&HC основное направление работы - совершенствование состава упаковки. Основное воздействие на окружающую среду оказывает даже не само производство чистящих и моющих средств, а то, как эти продукты используются. Поэтому стараемся разработать их таким образом, чтобы для достижения должного эффекта, допустим, при стирке потребитель использовал меньше воды и электричества для ее нагрева.

А как идет реализация принципов устойчивого развития в России, ведь наш менталитет отличается от европейского?

Томаш Дуффек: Да, вы правы. Совместно с компанией GfK мы провели исследование по всем странам Европы, чтобы выяснить, как видят потребители устойчивое развитие. И россияне, в частности, считают, что оно подразумевает охрану окружающей среды. А это - ответственность государства и различных госорганов. России действительно предстоит проделать большой объем работы, в частности - в сфере раздельного сбора мусора. И, конечно, государственные органы в связке с бизнесом должны поддерживать этот процесс.

Но в последний год-полтора в связи с пандемией тема устойчивого развития для потребителей в РФ стала играть большую роль.

Расскажите, пожалуйста, о внедрении принципов устойчивого развития на предприятиях Henkel в России.

Томаш Дуффек: У подразделения здесь две производственные площадки: в Перми и Энгельсе. Все они модернизированы с применением технологий, направленных на сокращение потребления ресурсов. Все параметры производства измеряются в цифровом формате, и специалисты в режиме онлайн управляют расходом ресурсов.

Возьмем использование воды. В Перми установлены специальные станции водоподготовки, сточные воды возвращаются в природу полностью очищенными от вредных субстанций. В Энгельсе используем замкнутый цикл производства, что позволяет снизить объем производственных стоков практически до нуля. В плане управления отходами: за последние несколько лет их объем в Перми сокращен более чем на 90 процентов. Также мы уделяем особое внимание использованию альтернативных источников энергии. К примеру, завод в Энгельсе около 25 процентов электроэнергии получает от "зеленых" источников, а цель - в ближайшие два-три года полностью перейти на ВИЭ.

А как в свете "зеленых" требований меняется непосредственно состав продуктов?

Томаш Дуффек: От использования самых вредных составляющих средств для стирки - фосфатов - мы отказались еще в 2008 году. Но формулы наших стиральных порошков, в частности Persil, Losk, дорабатываются постоянно. И мы доносим информацию до потребителей, что они уже могут пользоваться ими с высокой эффективностью при температуре воды 30-40 градусов.

Совместно с другими игроками сейчас обсуждаем вопрос компактации (от английского слова compaction - уплотнение) средств для стирки для российского рынка. Суть - в увеличении концентрации порошка, таким образом, нужный эффект стирки будет достигнут меньшим количеством средства.

В 2020 году подразделение L&HC запустило линейку продуктов для уборки дома Pro Nature. Продукты линейки содержат до 99 процентов ингредиентов натурального происхождения, а их упаковка почти полностью состоит из переработанных материалов. Экологичность нескольких продуктов Pro Nature подтверждена независимой экологической организацией EU Eco Label.

Какие партнерские проекты в области устойчивого развития реализует Henkel?

Томаш Дуффек: Например, в рамках партнерской программы с фондом "Озеро Байкал" планируем установку контейнеров для раздельного сбора мусора по берегам водоема. В одном из регионов России совместно с партнерами планируем высадить около 15 тысяч деревьев. В Пермском крае в рамках глобальной инициативы компании #Trashfighters очищены берега Камы, только в 2020 году собрано и передано на переработку 120 килограммов стекла, 35 килограммов пластика и т.д.

А бренд "Ласка" с 2018 года продвигает философию #RethinkFashion (#ПереосмыслиМоду). В ее основе - идея, что при правильном уходе одежда должна служить долго. В апреле этого года "Ласка" в содружестве с молодыми дизайнерами представила эксклюзивную коллекцию NOT NEW, созданную из вещей секонд-хэнд, на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.