Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 13 июня 2021 года, постановляю:

1. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19), соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания), за исключением случаев, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителям органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных им учреждений:

2.1. Перевести работающих у них граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, на дистанционную работу.

2.2. Принять правовые акты, регламентирующие допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из отпусков после 20 июня 2021 года в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из других регионов Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих условий:

наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру;

наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения исследования;

прохождение вакцинации от COVID-19.

2.3. Не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19.

3. Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания.

4. Установить с 16 июня 2021 года:

4.1. Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек (включая организаторов).

4.2. Предоставление государственных услуг по государственной регистрации заключения брака, проводимой в торжественной обстановке с участием гостей (приглашенных), на открытом воздухе, либо в помещении органа записи актов гражданского состояния при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, фотографа.

4.3. Осуществление деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей с использованием дистанционных технологий при введении в них ограничительных мероприятий (карантина).

5. Организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности:

5.1. Рекомендовать принять меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего постановления, а также предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.

5.2. Ввести запрет использования гражданами аттракционов, принадлежащих указанным организациям.

6. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности организовать:

6.1. Проведение промежуточной аттестации студентов (сессия), не требующей демонстрации практических навыков, с использованием дистанционных технологий.

6.2. Проведение итоговой аттестации студентов в очной форме с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, в соответствии с рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

7. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 18 июня 2021 года внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по предоставлению гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, одного курса социальной реабилитации сроком 21 день бесплатно, независимо от величины среднедушевого дохода получателя социальной услуги.

8. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года № 83





Граждане в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, могут покидать места проживания (пребывания) в случаях:

обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

выгула домашних животных;

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования:

в аптечные организации, к объектам розничной торговли, реализующим продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и организации, осуществляющие уход за животными без их владельцев;

в страховые организации;

в нотариальные конторы, оказывающие нотариальные услуги в качестве "дежурных нотариальных контор";

адвокатские организации;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, - по предварительной записи, неотложные ремонтные работы;

в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурные подразделения, расположенные в автономном округе, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

в организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, в кредитные организации;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, изготавливающим фото для документов;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу очков, линз и их частей;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу средств связи, включая сотовые телефоны;

в организации сферы расчетно-кассового обслуживания населения;

от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

в помещения органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, организаций автономного округа, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

в организации для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового договора) при отсутствии технической возможности его проведения с использованием дистанционных методов;

в организации, реализующие программы обучения водителей транспортных средств категорий "B", "C", "CE", "D", "DE", для прохождения индивидуального практического занятия;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим технический осмотр транспортных средств по предварительной записи;

в целях получения водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соответствующего экзамена;

для посещения гражданами призывного возраста учреждений, организаций по вопросам, связанным с их призывом на военную службу;

для посещения гражданами, являющимися донорами, центра заготовки гемопоэтических стволовых клеток, центра крови, станций и отделений переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов.







