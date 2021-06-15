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15.06.2021 15:35
Рубрика: Экономика

Хуснуллин объяснил, почему жилье подорожало из-за пандемии

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост цен на жилье в России спровоцировала пандемия, а не льготная ипотека, как считают некоторые, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
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"Мы проанализировали ситуацию в каждом регионе, и стало понятно, что ипотека на рост цены в среднем повлияла на 4-5 процентов. Все остальное - это не ипотека, это пандемия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в период введения ограничительных мер останавливались стройки, распускались рабочие. Затем подорожали строительные материалы. Сказалась и мировая инфляция: на зарубежную продукцию цены выросли в долларах.

Хуснуллин также напомнил, что льготную ипотеку для семей с детьми продлили до июля 2022 года. Решение об этом было принято в конце апреля. Теперь ипотеку можно будет взять под 7%. Ранее она выдавалась под 6,5 при инфляции 4%. Сейчас прогнозируется инфляция на уровне 5%.

Всего правом на льготную ипотеку уже воспользовались более 500 тысяч семей, экономике это принесло более 1,5 трлн рублей.

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