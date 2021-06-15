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Текст:   Елена Манукиян 
16:20 15.06.2021

Хуснуллин рассказал, квартиры какой площади самые продаваемые

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Площадь самой продаваемой квартиры - 49 квадратных метров. Об этом 15 июня в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Он подчеркнул, что чаще всего россияне покупают двухкомнатные квартиры. Средний размер кредита под покупку жилья составляет 3 млн рублей, а первоначальный взнос - 31%.

"Это значит, что большинство граждан улучшают свои жилищные условия, меняя однокомнатную квартиру на двухкомнатную, либо двухкомнатную на трехкомнатную", - пояснил он.

По словам вице-премьера, в этом году к сдаче планируется рекордное количество жилья - 86 млн квадратных метров. Хуснуллин напомнил, что в прошлом году, несмотря на пандемию, был побит рекорд 2019 года и введено в эксплуатацию 82,2 млн квадратных метров жилплощади. При этом 46% квартир было продано благодаря льготной ипотеке.

Он также подчеркнул, что цены на недвижимость можно снизить увеличением предложения. "Чем больше мы строим, тем больше конкуренция, которая в конце концов выровняет цены, остановит их рост", - подытожил вице-премьер.

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