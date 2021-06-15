Иордания примет вакцинированных туристов из России

Иордания готова принимать туристов из России, вакцинированных препаратом "Спутник V", об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление посольства России в Аммане. Кроме того, россияне могут въехать в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета.

При этом прямого авиасообщения между Россией и Иорданией на настоящий момент нет. Для въезда в страну с туристической целью виза не требуется. По прибытии в Иорданию местные власти могут попросить установить на смартфон приложение AMAN для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом.

За последние семь дней в Иордании не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, а также летальных исходов среди заболевших ранее.