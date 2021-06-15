Во вторник Государственная Дума приняла во втором чтении, а в среду планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении поправки в закон о занятости населения.

Напомню, что эти поправки были внесены группой сенаторов и депутатов от "Единой России" во главе с председателями обеих палат парламента - Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко и приняты в первом чтении 20 апреля. Наш законопроект призван расширить возможности оказания службой занятости помощи различным категориям граждан, избавить людей от необходимости сбора большого количества справок, усовершенствовать взаимодействие населения со службой занятости, в том числе с применением онлайн-форматов.

Перед вторым чтением этого законопроекта "Единая Россия" провела его обсуждение во всех регионах страны, более 70 субъектов Федерации подготовили свои замечания и предложения. Кроме того, активно шла дискуссия в рабочей группе по вопросам занятости, созданной в Госдуме: свою позицию высказывали профсоюзы, объединения работодателей, представители министерства труда и социальной защиты, министерства финансов, министерства экономического развития, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По итогам дискуссии мы договорились, во-первых, внести в законопроект несколько важных изменений, касающихся работы служб занятости. Прочитав первоначальную редакцию документа, многие подумали, что теперь услуги будут оказываться исключительно онлайн, в интернете. Но поскольку это не так, ко второму чтению мы четко прописали: выбор остается за человеком. Если ему удобно получить информацию, справку, решить какой-либо вопрос со службой занятости онлайн, у него, безусловно, будет такая возможность. Если ему нужно личное общение и удобнее лично прийти на прием, то он также может это сделать по всем вопросам. Право выбора закрепляется в законе.

Во-вторых, нами достигнута договоренность перенести норму о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья из закона о социальной защите инвалидов в закон о занятости, потому что это не вопрос оказания помощи, а вопрос трудоустройства людей.

В-третьих, мы договорились о расширении категории лиц, нуждающихся в особой поддержке при устройстве на работу. Если раньше речь шла о молодежи до достижения 18 лет, то сейчас к данной категории будут относиться молодые специалисты в возрасте до 25 лет, которые окончили высшие или средние специальные учебные заведения.

Еще несколько поправок носят уточняющий характер, они полностью согласованы с работодателями, профсоюзами, соответствующими ведомствами.

Отмечу, что наш законопроект вносит наиболее очевидные и необходимые изменения, назревшие в сфере занятости, закрепляет в законодательстве те новые формы помощи людям, которые появились во время пандемии.

Но одновременно мы начали готовить большой документ, меняющий закон о занятости коренным образом. В нем будет учтен еще целый ряд предложений, высказанных депутатами Госдумы, сенаторами и представителями регионов. Например, в следующем законопроекте пойдет речь о закреплении юридического статуса самозанятых, о том, чтобы дать возможность опекунам, получающим заработную плату за воспитание детей, регистрироваться в качестве безработных, о расширении категорий, которым будет оказываться помощь в трудоустройстве по месту фактического проживания, а не по месту официальной прописки. Этот законопроект, как и тот, который мы принимаем сейчас, ждут многие граждане. Поэтому мы планируем подготовить его оперативно - до конца нынешнего года.