Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР

Южная Корея намерена разместить для охраны границы с КНДР самообучающихся роботов с искусственным интеллектом и многочисленными датчиками. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Два робота общей стоимостью 2,5 миллиона долларов будут размещены уже в этом году. Они станут передвигаться по рельсам со скоростью пять метров в секунду и круглосуточно отслеживать движущиеся объекты посредством панорамных камер высокого разрешения и усовершенствованных датчиков. Система наблюдения на основе ИИ будет анализировать звуки и движения, отправлять сигнал тревоги на дежурный пункт в случае обнаружения подозрительных объектов.

В течение шести месяцев роботы станут испытываться в тестовом режиме, после чего их планируется ввести в эксплуатацию, как на наземной границе, так и в прибрежной полосе.