К сентябрю на Сахалине появится коллективный иммунитет к COVID-19

Власти Сахалинской области рассчитывают, что к сентябрю количество жителей острова, вакцинированных от коронавируса, достигнет 60 процентов.

- Мы первыми в России после Москвы приступили к вакцинации - еще в декабре 2020 года. Прививку получили более 81 тысячи человек. Наша задача - добиться до сентября 60 процентов иммунизации населения и получить коллективный иммунитет, - цитирует РИА Новости главу региона Валерия Лимаренко.

По его словам, чтобы избежать повторения прошлого года, нужно вакцинировать по 1,5 тысячи человек в день.

По данным областного управления Роспотребнадзора, с начала июня уровень заболеваемости коронавирусом среди сахалинцев заметно вырос, ежедневный прирост заболевших превышает 50 процентов. Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей обогнал средний по стране на 35,6 процента.

В связи с этим в регионе вернули некоторые ограничения. Так, с 14 июня жители вновь должны соблюдать масочный режим. Предприятия, принимающие людей на сезонные работы, должны обеспечить условия для их тестирования и вакцинации. Это касается и организаций, чьи сотрудники возвращаются из отпусков.