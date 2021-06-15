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15.06.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Товарищи по трубе

Как будет работать новая формула газификации в садоводческих объединениях
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Недавно утвержденные правила газификации слабо отразятся на процессе подключения к газу домов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).
По территории СНТ газ будет проводиться за счет средств членов товарищества. Фото: Лилия Злаказова По территории СНТ газ будет проводиться за счет средств членов товарищества. Фото: Лилия Злаказова
По территории СНТ газ будет проводиться за счет средств членов товарищества. Фото: Лилия Злаказова

При обсуждении закона председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала бесплатно доводить газовую трубу до фундамента домов. В Минэнерго на свежий запрос "РГ" не ответили, но ранее уточняли, что подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ товарищества, так как оно является коллективной совместной собственностью, и на то, чтобы тянуть трубу к СНТ, в каждом случае потребуется отдельное решение региональных властей и оператора газификации.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Бесплатное подведение газа до границ СНТ будет возможно на общих условиях - необходимо наличие газопровода нужной мощности в не более чем 200 метрах от участка, а в случае с СНТ - от границ садового товарищества. Последняя оговорка делает новые параметры газификации выгодными для жителей загородных поселков или даже городов, где уже построены внутренние газопроводы, но едва ли упрощает жизнь владельцев участков в СНТ. По территории товарищества его членам в любом случае придется осуществлять разводку газа за собственный счет.

Союз садоводов России оценивает число членов товариществ с учетом их семей в 60 млн человек. То есть речь может идти о более чем 10 млн домов. Учитывая, что расстояние от участка в СНТ до места, куда будет подведена бесплатная труба, может быть сопоставимо с расстоянием, которое и сейчас отделяет многие участки от газопровода, говорить о решении проблемы газификации СНТ рано, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

Стоит учесть также, что СНТ во многом стали наследием советской эпохи, домами здесь часто владеют пожилые люди, пенсионеры, которым не всегда под силу заплатить за подведение трубы к дому. Как пояснили в Союзе садоводов России, решения о разведении газа по территории СНТ принимаются на общем собрании. Сразу инвестировать в такие проекты готовы не более 20-30% от всего товарищества, которые берут на себя оплату всех работ по газификации СНТ, а другие члены постепенно возвращают им вложенные средства. Кроме того, возможны варианты с определением платы за подключение. Вполне допустимо, что жители более близких домов к трубе у границ СНТ окажутся в лучшем положении, чем проживающие на другом конце поселка. Но, вероятнее всего, стоимость работ будет делиться на всех участников товарищества поровну, полагают в Союзе.

Если в СНТ уже проведен межпоселковый газопровод, то неподключенные к нему жители должны будут оплатить доведение трубы до своего участка

Проблема не ограничивается проведением трубы по территории СНТ. В товарищества подчас входят более тысячи человек, и подведение трубы от газопровода, находящегося на расстоянии 200 метров от СНТ, едва ли представляло бы для них финансовую сложность. В большинстве случаев газопроводы проходят на большем расстоянии от товариществ. Цена подведения трубы к СНТ может оказаться выше 10 млн рублей, считают в Союзе садоводов России. Есть пример Солнечногорска, где для доведения газа до 3,5 тыс. абонентов СНТ требуется 50 млн рублей. И люди готовы заплатить, но слишком много неопределенностей. Если бы на законодательном уровне было закреплено минимальное количество желающих в СНТ подключиться к трубе, при превышении которого компания обязана произвести техническое присоединение, как было сделано с населенными пунктами, это бы упростило работу по газификации СНТ.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, есть общая проблема подключения СНТ к коммунальным удобствам. И там требуется более глубокая, чем затрагивающая только газификацию, реформа.

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