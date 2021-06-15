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20.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Как оформить в собственность заброшенное строение

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Заброшенный дом в деревне, дачный участок или гараж нередко наводят соседей на мысль стать их владельцами. Закон допускает такую возможность, объясняет доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Однако процедура непроста.
Брошенное имущество... А оно вам нужно? Фото: Photoxpress Брошенное имущество... А оно вам нужно? Фото: Photoxpress
Брошенное имущество... А оно вам нужно? Фото: Photoxpress

По закону бесхозяйным считается объект, у которого отсутствует владелец или он неизвестен. Сначала нужно выяснить, действительно ли у них нет хозяина. Это можно сделать в кадастровой палате, через Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), в администрации населенного пункта или садового товарищества. Далее есть несколько вариантов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Во-первых, в Гражданском кодексе есть понятие "приобретательная давность" - если открыто владеть недвижимостью в течение 15 лет, то затем можно оформить ее в собственность. Важно в течение этого срока непрерывно и явно использовать дом или участок. Например, платить за коммунальные услуги. Второй вариант - выкупить недвижимость у муниципалитета. Бесхозный дом нужно поставить на учет в Росреестре. Сделать это можно только по заявлению муниципалитета. После того как объект не менее года будет находиться на учете в ЕГРН, все тот же муниципальный орган может обратиться в суд с просьбой о признании права муниципальной собственности на него. После этого объект может быть продан муниципалитетом, останется только выкупить его. Так же нужно действовать, если хочется оформить права на заброшенный участок. Условие: участок до вас должен не использоваться более трех лет. Чтобы переоформить на себя бесхозный гараж, необходимо установить, было ли бывшим хозяином оформлено право собственности, есть ли разрешение на его установку. Если права не оформлены, информация о владельце отсутствует, постройку можно переоформить. Сначала вместе с представителями местной администрации нужно составить акт о наличии гаража без хозяина на их территории. Затем - подать заявление в муниципалитет с просьбой поставить бесхозное имущество на баланс муниципалитета, год ждать, не объявится ли собственник, а позже через суд оформить его в собственность.

И помните: даже после оформления прав могут объявиться наследники владельца, пропустившие срок принятия наследства по уважительной причине, и восстановить свои права на строение. Если же объявится прежний собственник, он имеет полное право обратиться в Росреестр с заявлением о принятии вновь имущества во владение. И его вопрос будет решен положительно в течение пары недель.

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