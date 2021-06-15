Усовершенствованный программно-аппаратный комплекс для распознавания движений кисти человеческой руки изобрел кемеровский школьник Вадим Санников.

Электромиографический интерфейс, способный приводить в движение бионические протезы, а также управлять действиями роботов-аватаров в опасной для человека среде, принес одиннадцатикласснику 92-й школы Кемерова победу во всемирном конкурсе исследовательских и инженерных разработок Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). Россиянин выиграл этот престижный конкурс впервые за последние два десятка лет. Помогли занятия в Центре детского научного и инженерно-технического творчества "УникУм" при Кузбасском государственном техническом университете.

- Все началось с того, что в школе Вадим вдруг увлекся физикой, - рассказала директор центра "УникУм" Татьяна Мамзина. - А года три назад, решив усиленно заниматься любимым предметом, пришел в наш центр. Сначала его заинтересовала информатика, а потом прикладная математика. Теперь он постоянно работает над разными проектами, которые представляет на серьезных конкурсах. Одна из его разработок - построение нейросети для беспилотного автомобиля.

Проект-победитель ISEF отличается от своих аналогов тем, что для считывания жестов при использовании устройства не требуется видеокамера. Все благодаря принципиально новому математическому алгоритму, который с помощью электродов, соприкасающихся с рукой оператора, извлекает нужную информацию из огромного потока данных.

Именно профили, связанные с математической обработкой больших данных, выбрал Вадим Санников для продолжения образования в одном из ведущих вузов страны. Два других воспитанника "УникУма", о которых писала "РГ" - Егор Петерс и Михаил Лузин, - в 2019 году победили в 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Пекине. Они придумали "умный" медицинский жгут с датчиком для контроля состояния пострадавшего.

- Вряд ли найдется много людей, которые, не будучи медиками или спасателями, знают, как правильно останавливать артериальное кровотечение. И мы, столкнувшись с этой проблемой, разработали устройство, которое способно без участия человека затянуть повязку и отсчитать безопасное время удерживания жгута на конечности без негативных последствий, - уточнил Егор. - Сейчас занимаемся тем, чтобы получить патент, и анализируем поступающие предложения, которых немало. Например, жгут, который может улучшить качество помощи пострадавшим в ДТП и ЧС, готова протестировать одна из кузбасских медклиник.

Затем предстоит изготовить промышленный образец и наладить серийное производство новинки. Ее ждут в Центре медицины катастроф и региональном подразделении МЧС. А еще, как сообщила Татьяна Мамзина, ребята работают над проектом в сфере телемедицины. Предложенное ими диагностическое устройство связано с компьютерной программой, которая подсказывает варианты решения той или иной проблемы. Проект обсуждается с представителями практического здравоохранения.

В "УникУме" сейчас занимается более трехсот школьников, а в следующем учебном году их число увеличат до пятисот. И спектр направлений подготовки будет расширен за счет физики и химии. Кроме того, откроется лаборатория искусственного интеллекта.