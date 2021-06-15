Чтобы достичь победы над бедностью, Пекину потребовалось более сорока лет. Впервые об этом заявил в 1979 году председатель КНР Дэн Сяопин. Тогда более 770 миллионов человек в Китае жили в нищете в буквальном смысле этого слова - они не были уверены, что завтра у них будет хотя бы чашка риса. Задачи искоренить нищету и построить "общество среднего достатка" к 2020 году были первый раз озвучены на 18-м съезде КПК в ноябре 2012 года. И вот наконец весной нынешнего года власти КНР официально заявили, что нищета в стране побеждена, причем почти на десять лет раньше срока, обозначенного ООН в программе устойчивого развития, в которой планируется покончить с крайней бедностью по всему миру к 2030 году.
Теперь Китай намерен распространить свой опыт на другие страны. Как говорится в опубликованной правительством КНР этой весной "Белой книге", Пекин стремится "зафиксировать этапы великой борьбы китайского народа в ликвидации крайней нищеты, представить подход Китая и поделиться опытом и действиями по борьбе с нищетой".
Как считают в Пекине, это поможет другим странам усовершенствовать их стратегии, направленные на решение этой проблемы.
Рекомендуется обратить внимание на институт социальной помощи, в частности, выплату пособий малоимущим. Еще один способ - повышение занятости населения путем обучения востребованным специальностям, государственной поддержке создания рабочих мест, в том числе для развития отсталых районов. При этом Пекин подчеркивает, что для искоренения нищеты необходима государственная воля и тщательно проработанная стратегия. В китайском опыте также распределены зоны ответственности. Центральное правительство отвечает за объединение ресурсов, подготовку фондов, формулирование политики и установление стандартов оценки, в то время как правительства на всех уровнях несут ответственность за реализацию проектов, людские ресурсы и распределение средств.
Что касается источника средств для повышения уровня жизни малоимущих, то власти сочетают господдержку с привлечением негосударственных инвестиций.
Также нынешние шаги китайского руководства могут служить примером объединения этнически разнообразного населения для развития страны. Так, председатель Си посетил на днях провинцию Цинхай, известную в том числе многонациональным населением, в числе которого тибетцы, хуэйцы, монголы и другие.
Выступая перед жителями провинции, Си отметил, что население Китая напоминает сплоченностью плод граната, несмотря на принадлежность к разным этническим группам. Как он отмечал ранее, "китайская нация - большая семья, и все члены семьи должны жить хорошей жизнью".
Международная инициатива КНР "Пояс и путь", предложенная в 2013 году и подразумевающая создание тесных торговых, экономических и логистических связей по всей Евразии, поможет вывести более 7 миллионов человек, живущих в странах-участницах проекта, из абсолютной бедности, такие расчеты были приведены Всемирным банком.
В настоящее время Китай внедряет программы по борьбе с бедностью в Лаосе, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии, а также помогает открывать профессионально-технические училища в некоторых странах Африки и создает в Южной Америке демонстрационные центры, посвященные новым сельскохозяйственным технологиям.
Как заявил глава КНР Си Цзиньпин, "будущее всех наций и стран взаимосвязано. Мы должны плыть в одной лодке, разделять счастье и горе, стремиться построить нашу планету в единую гармоничную семью и воплотить чаяния людей в жизнь".
Пандемия коронавируса из-за связанных с ней экономических, медицинских и социальных проблем способна помешать борьбе с нищетой. Китай заявляет о готовности продолжать помогать другим странам в борьбе с этой проблемой.