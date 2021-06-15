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15.06.2021 17:27
Рубрика: В мире

Нищих не будет

Китай заявляет о стремлении помочь остальному миру победить бедность
Текст: Алексей Краснов (Проект "Россия-Китай: события и комментарии")
Пекин в этом году, когда исполняется 100 лет созданию Компартии Китая, заявил об окончательной победе над бедностью. Это стало одним из важнейших шагов на пути построения так называемого "среднезажиточного общества", или "общества среднего достатка", по-китайски "сяокан". Многие китайские эксперты называют данное достижение "водоразделом китайской истории".
О том, в какой бедности жила в прошлом значительная часть китайцев, нынешнее поколение жителей КНР теперь узнает только в музеях. Фото: gettyimages О том, в какой бедности жила в прошлом значительная часть китайцев, нынешнее поколение жителей КНР теперь узнает только в музеях. Фото: gettyimages
О том, в какой бедности жила в прошлом значительная часть китайцев, нынешнее поколение жителей КНР теперь узнает только в музеях. Фото: gettyimages

Чтобы достичь победы над бедностью, Пекину потребовалось более сорока лет. Впервые об этом заявил в 1979 году председатель КНР Дэн Сяопин. Тогда более 770 миллионов человек в Китае жили в нищете в буквальном смысле этого слова - они не были уверены, что завтра у них будет хотя бы чашка риса. Задачи искоренить нищету и построить "общество среднего достатка" к 2020 году были первый раз озвучены на 18-м съезде КПК в ноябре 2012 года. И вот наконец весной нынешнего года власти КНР официально заявили, что нищета в стране побеждена, причем почти на десять лет раньше срока, обозначенного ООН в программе устойчивого развития, в которой планируется покончить с крайней бедностью по всему миру к 2030 году.

Фото: Скриншот с видео
Как в Китае образование помогает бороться с бедностью

Теперь Китай намерен распространить свой опыт на другие страны. Как говорится в опубликованной правительством КНР этой весной "Белой книге", Пекин стремится "зафиксировать этапы великой борьбы китайского народа в ликвидации крайней нищеты, представить подход Китая и поделиться опытом и действиями по борьбе с нищетой".

Как считают в Пекине, это поможет другим странам усовершенствовать их стратегии, направленные на решение этой проблемы.

Рекомендуется обратить внимание на институт социальной помощи, в частности, выплату пособий малоимущим. Еще один способ - повышение занятости населения путем обучения востребованным специальностям, государственной поддержке создания рабочих мест, в том числе для развития отсталых районов. При этом Пекин подчеркивает, что для искоренения нищеты необходима государственная воля и тщательно проработанная стратегия. В китайском опыте также распределены зоны ответственности. Центральное правительство отвечает за объединение ресурсов, подготовку фондов, формулирование политики и установление стандартов оценки, в то время как правительства на всех уровнях несут ответственность за реализацию проектов, людские ресурсы и распределение средств.

Что касается источника средств для повышения уровня жизни малоимущих, то власти сочетают господдержку с привлечением негосударственных инвестиций.

Также нынешние шаги китайского руководства могут служить примером объединения этнически разнообразного населения для развития страны. Так, председатель Си посетил на днях провинцию Цинхай, известную в том числе многонациональным населением, в числе которого тибетцы, хуэйцы, монголы и другие.

Выступая перед жителями провинции, Си отметил, что население Китая напоминает сплоченностью плод граната, несмотря на принадлежность к разным этническим группам. Как он отмечал ранее, "китайская нация - большая семья, и все члены семьи должны жить хорошей жизнью".

Международная инициатива КНР "Пояс и путь", предложенная в 2013 году и подразумевающая создание тесных торговых, экономических и логистических связей по всей Евразии, поможет вывести более 7 миллионов человек, живущих в странах-участницах проекта, из абсолютной бедности, такие расчеты были приведены Всемирным банком.

В настоящее время Китай внедряет программы по борьбе с бедностью в Лаосе, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии, а также помогает открывать профессионально-технические училища в некоторых странах Африки и создает в Южной Америке демонстрационные центры, посвященные новым сельскохозяйственным технологиям.

Как заявил глава КНР Си Цзиньпин, "будущее всех наций и стран взаимосвязано. Мы должны плыть в одной лодке, разделять счастье и горе, стремиться построить нашу планету в единую гармоничную семью и воплотить чаяния людей в жизнь".

Пандемия коронавируса из-за связанных с ней экономических, медицинских и социальных проблем способна помешать борьбе с нищетой. Китай заявляет о готовности продолжать помогать другим странам в борьбе с этой проблемой.

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