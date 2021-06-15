Если в 1989 году высшее образование имели 11 процентов населения России, то сегодня общее количество граждан, окончивших высшее учебное заведение, составляет более 31 процента.

Студенты и преподаватели были рады вернуться в аудитории, хотя дистант продолжает развиваться. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В разных возрастных группах доля людей, окончивших вуз отличается: каждое новое поколение россиян становится более образованным. К примеру, среди рожденных в период с 1981 по 1985 год высшее образование имеют 37 процентов граждан: 44 процента женщин и 31 процент мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, составляет 57 процентов.

Развитие высшего образования в цифрах

СССР в период индустриального общества удалось ликвидировать безграмотность. Так, к 1970-м годам в стране было обеспечено всеобщее среднее образование, была создана система высшего профессионального образования, соответствующая сложившейся тогда индустриальной модели, которая преимущественно обеспечивала решение оборонных задач и развитие фундаментальных отраслей науки, связанных с ВПК. В целом же общий уровень образования в СССР, как общего, так и профессионального, был выше, чем в других странах со сопоставимым среднедушевым ВВП.

После распада Союза в 1991 году в России было 514 государственных высших учебных заведений, в которых получали образование 2 824 500 студентов. Но спрос на высшее образование был куда большим: в большинстве престижных вузов столицы конкурс на одно место составлял от 20 до 60 человек, в крупнейших региональных вузах конкурс 10-30 человек на место был нормой.

В начале 1990-х годов мировая экономика стала переходить от индустриальной к постиндустриальной модели. Переход к новой модели экономического устройства требовал создания новых профессий и обучения им. Было совершенно очевидно, что повышение уровня образования станет важным фактором экономического роста, сокращения отставания от более развитых стран и обеспечения экономического развития страны. Ориентир на повышение уровня образования населения был продиктован не только экономическими, но и социальными причинами: люди с высшим образованием пользуются спросом на рынке труда, среди них нет высокой безработицы, кроме того, люди с высшим образованием, как правило, более работоспособны, дольше живут, в меньшей степени склонны совершать преступления.

В 1992 году была завершена подготовка реформы образования. Государственной Думой был принят Закон "Об образовании в РФ", который, в частности, делал высшее образование более доступным: новый закон позволял государственным вузам предоставлять платные образовательные услуги и создавать частные образовательные учреждения. Опыт более экономически развитых стран показывал, что частные вузы быстрее реагируют на вызовы времени, открытие новых факультетов или направлений обучения проходит гораздо быстрее. Кроме того, частные вузы не требуют государственного финансирования.

Из 4 миллионов студентов, получающих высшее образование в 2020/2021 году, около 400 тысяч человек учатся в негосударственных вузах

К 1996 году в стране были открыты первые 78 негосударственных вузов, обучение в которых проходили 69 900 студентов.

1990-е годы стали периодом бурного развития системы высшего образования: быстро росло число высших учебных заведений и их филиалов. К 2000 году в стране функционировали 302 частных и 578 государственных вузов, численность профессорско-преподавательского состава увеличилась на 25 процентов, а общее количество студентов вузов по сравнению с 1991 годом увеличилось на 68 процентов - до 4 741 400 человек, 470 600 из которых учились в частных вузах.

Росло и число филиалов вузов: к 2005 году на 660 государственных вузов приходилось 1376 филиалов, а на 430 негосударственных - 326 филиалов.

Пик студентов, получающих высшее образование, пришелся на 2005-2010 годы - в эти годы в вузах страны обучались более семи миллионов студентов. Рекордное число студентов было зафиксировано в 2005 году, когда общее количество учащихся вузов составило 7 064 600 человек, из которых 1 079 300 учились в частных вузах.

К 2010 году доля людей с высшим образованием в России увеличилась до 23 процентов. В 2010 году в стране работали 653 государственных и 462 частных вуза.

С 2011 года вследствие демографических причин началось сокращение количества студентов. Тогда же министерством образования и науки была начата реструктуризация вузовской сети. С 2013 года начало снижаться количество образовательных организаций негосударственного сектора высшего образования.

В марте 2014 года в рамках реформы высшего образования Министерством образования и науки РФ были выработаны требования к вузам в части качества образования, разработаны механизмы контроля и мониторинга эффективности работы высших учебных заведений.

Стандартизация отечественного образования, начатая в рамках образовательных реформ, ввела механизмы подтверждения прав на осуществление образовательной деятельности: аккредитация и лицензирование позволили осуществлять контроль качества образования и соответствия требованиям государственных образовательных стандартов.

Ужесточение системы контрольно-надзорной деятельности и неготовность некоторых вузов к новым требованиям к качеству образования привело к общему сокращению количества учреждений высшего образования до 724 в 2015 году (499 государственных и 225 частных вузов). Более 600 вузов прекратили свое существование. Государственных стало меньше за счет укрупнения и создания университетов, в состав которых вошли профильные институты. В секторе негосударственных вузов сокращение произошло за счет закрытия не соответствующих стандартам учреждений и присоединения лишившихся лицензий и аккредитаций вузов к более крупным организациям, показавшим в результате мониторинга соответствие стандартам и требованиям минобрнауки к качеству образования.

В 2015 году вследствие уже упомянутых демографических причин количество студентов вузов, по данным министерства образования и науки, снизилось до 4 766 479, включая 2 237 789 студентов, получающих образование в заочной форме. Демографическое положение определило и дальнейшее снижение общего количества учащихся вузов: к 2019 году общее количество студентов государственных и частных вузов снизилось почти на 700 тысяч - до 4 068 327 студентов, в том числе 1 500 272, проходящих обучение в заочной форме.

В результате реформы вузовской сети и ужесточения требований к качеству образования и соответствия образовательным стандартам по состоянию на 2020/2021 учебный год общее количество негосударственных вузов по сравнению с 2010 годом снизилось с 462 в 2010 году до 213, за тот же период количество государственных вузов сократилось с 653 до 497. При этом в 213 негосударственных вузах сегодня проходят обучение около 400 тысяч студентов, в государственных - 3,6 миллиона, из которых 1,8 миллиона человек учатся на платной основе.

За последние 30 лет уровень высшего образования в России вырос почти втрое: более 31 процента населения в возрасте от 25 до 65 лет окончили вуз, а среди граждан в возрасте 25-35 лет высшее образование имеют больше 41 процента граждан. Для сравнения, в Италии высшее образование имеют 19,5 процента населения в возрасте 25-65 лет, в возрасте 25-35 лет - 27,8 процента, в Германии 28,5 и 32,5 процента соответственно, во Франции - 22,5 и 46,6 процента в тех же возрастных группах. Сегодня по уровню образования населения Россия входит в число самых образованных стран Европы, несколько выше уровень высшего образования в Великобритании - 36,1 процента в целом по стране и 50,8 процента среди населения в возрасте 25-35 лет, и в Швеции - 33,5 и 47,5 процента соответственно.

Развитие негосударственного сектора образования достигло среднеевропейских и американских показателей: высшее образование в негосударственных вузах получают 10 процентов студентов, или 22 процента всех учащихся, проходящих обучение на платной основе. Частные высшие учебные заведения уверенно занимают свою долю рынка образования, которая, по прогнозам специалистов, будет расти вместе с развитием научной и исследовательской базы и увеличением профессорско-преподавательского состава.

Частные вузы вносят вклад в повышение уровня российского образования на международном рынке. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Станут ли негосударственные вузы дополнительным драйвером в диверсификации и развитии российской экономики? Вполне вероятно, учитывая опыт зарубежных частных вузов и сегодняшнее положение ведущих российских негосударственных образовательных организаций в европейской и постсоветской системе образования.

Частные вузы России в международной системе образования

Негосударственный сектор высшего образования развивается во всем мире. Большинство всемирно известных частных университетов насчитывают историю в 150, 200 и даже более 300 лет. Первые строки Академического рейтинга университетов мира - 2020 (The Academic Ranking of World Universities) занимают частные университеты: Гарвардский, Стэнфордский, Кембриджский, Принстонский, Йельский, Массачусетский технологический институт. В этом наиболее престижном рейтинге представлены и крупнейшие российские вузы, правда, только государственные. При этом в рейтинг входят сравнительно недавно созданные частные вузы Южной Кореи, Китая, Японии, Сингапура.

В международном рейтинге университетов QS EECA University Rankings 2020/21, охватывающего вузы 29 стран Восточной Европы и Центральной Азии, представлены 117 российских вузов, из них 112 - крупнейшие государственные, и пять частных образовательных организаций высшего образования (в порядке расположения в рейтинге): Российская экономическая школа, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Российский новый университет, Воронежский институт высоких технологий.

Негосударственные вузы в России начали создаваться с 1992 года, когда был принят новый Закон "Об образовании в РФ". Как известно, в СССР не было частного образования. Менее чем за 30 лет в стране была создана система негосударственного высшего образования, в которой сегодня функционирует 213 частных вузов, и уже пять из них входят в европейский рейтинг QS EECA. Если же говорить о положении внутри страны, то частные вузы обучают более 22 процентов всех студентов, получающих образование на платной основе. Из четырех миллионов студентов, получающих высшее образование в 2020/2021 году, около 400 тысяч человек учатся в негосударственных вузах.

Если говорить о профессорско-преподавательском составе, то общая численность преподавателей государственных вузов составляет 265 тысяч человек, в негосударственных вузах работают более 42 тысяч преподавателей - 15,8 процента от всех занятых в государственном секторе.

Среди пятерки российских негосударственных вузов, входящих в рейтинг QS EECA, крупнейшим является Московский финансово-промышленный университет "Синергия", он же - самый крупный частный университет России по количеству студентов. По данным мониторинга Министерства науки и высшего образования за 2020 год в университете работают 153 доктора наук и 595 кандидатов наук, общая численность сотрудников университета составляет 2 324 человека, из них штатный профессорско-преподавательский состав - 983 человека, что составляет около 2,5 процента от общего количества преподавателей, работающих в частных вузах.

Как развивалось и что собой представляет частное образование сегодня, мы решили рассмотреть на примере МФПУ "Синергия".

От банковской школы до классического университета

История университета "Синергия" начинается с 1995 года, когда по инициативе доктора экономических наук, члена-корреспондента Российской академии образования Юрия Борисович Рубина была создана Московская высшая банковская школа, которая занималась подготовкой менеджмента и специалистов банковской сферы. В 1998 году школа была преобразована в Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права (ММИЭИФП), который в том же году получил государственную аккредитацию. К 2000 году, через два года после получения госаккредитации, общая численность студентов института выросла с пяти до восьми тысяч человек.

С 1998 по 2002 год ММИЭИФП наряду с несколькими другими учреждениями высшего образования принимал участие в эксперименте министерства образования по развитию образовательных программ для системы дистанционного образования. В 1998 году в рамках внедрения программ дистанционного обучения институт начал выпуск CD-дисков с учебными материалами. В этот период ректор института Юрий Рубин являлся членом совета директоров расположенного в Брюсселе Европейского фонда по обеспечению качества обучения в E-learning (обучение через интернет), что позволяло ему внедрять европейский опыт при разработке российских образовательных программ.

В 2001 году к Юрию Рубину присоединился в качестве партнера Вадим Георгиевич Лобов, который взял на себя вопросы формирования материально-технической базы, экономики и маркетинга учебного заведения.

К 2002 году институтом был запущен первый в стране портал полнообъемного онлайн-обучения E-Education.ru. В дальнейшем этот ресурс был преобразован в онлайн-платформу Megacampus.

С 2002 по 2005 год, когда вопросами привлечения абитуриентов, набора и создания бизнес-модели работы университета занялся новый исполнительный директор, общее количество студентов института выросло до 15 тысяч.

В 2005 году Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права в результате реорганизации получил статус академии и новое название - Московская финансово-промышленная академия. С 2005 года ежегодно студентами академии становились порядка 15 тысяч абитуриентов.

В 2009 году Московская финансово-промышленная академия стала первым российским вузом, получившим аккредитацию Европейского фонда по обеспечению качества обучения в E-learning. Для проверки соответствия стандартам и мониторинга работы вуза в академию приезжали эксперты из Бельгии, Германии, Испании.

К 2010-2011 годам ежегодный набор абитуриентов Московской финансово-промышленной академии составил более 20 тысяч человек. В 2011 году академия получила государственную аккредитацию по виду "университет" и была преобразована Московский финансово-промышленный университет "Синергия".

В 2015-2017 годах общее количество студентов МФПУ "Синергия" превысило 50 тысяч. С 2017 года в университете действует модель "Стартап как диплом", в рамках которой студенты факультета бизнеса представляют свои бизнес-проекты в качестве выпускной квалификационной работы.

В конце 2018 года один из основателей и бессменный ректор вуза с 1995 года Юрий Борисович Рубин был избран президентом МФПУ "Синергия", ректором вуза назначен кандидат экономических наук Артем Игоревич Васильев, до назначения работавший проректором и одним из заместителей Ю.Б. Рубина.

В 2019 году МФПУ "Синергия" стал одним из немногих частных российских вузов, которые вошли в список признанных в Китае иностранных вузов, рекомендованных для поступления китайским абитуриентам (в Китае признаются иностранные дипломы только тех вузов, которые официально рекомендованы государством).

По состоянию на 2021 год в МФПУ "Синергия" имеет четыре филиала: в Омске, Черкесске, Элисте и один международный филиал, расположенный в Дубае (ОАЭ). Дубайский кампус "Синергии" занимает весь 32-й этаж бизнес-центра Platinum Tower в бизнес-зоне DMCC. Сегодня там очно учатся 350 человек из 35 стран. Программы бакалавриата и магистратуры преподаются на английском языке. По окончании обучения выпускники получают двойные дипломы - российский и ОАЭ.

По программам двойного диплома ребята проходят обучение в России и в партнерском вузе за рубежом. Фото: РИА Новости www.ria.ru

При университете также работает колледж, в котором обучаются студенты по 35 программам среднего профессионального образования. В России помимо филиалов работают 60 представительств университета, а в 2021 году открыто Сербское представительство в Восточной Европе.

В 2020/2021 учебном году в вузе получают образование 76 594 учащихся, из них по программам высшего и среднего профессионального образования (колледж) - 35 594 человека, по программам повышения квалификации - более 18 тысяч, по программам профессиональной переподготовки - девять тысяч человек, и более 14 тысяч человек - по программам профессионального обучения. Процесс обучения ведется на 24 факультетах по 198 программам бакалавриата, 91 программе магистратуры и более чем 500 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В МФПУ "Синергия" обучаются студенты 89 стран мира, из которых 14 - страны бывшего СССР, и 75 - страны дальнего зарубежья. Университет сотрудничает с 63 иностранными вузами (Китай, Индия, Великобритания, США, Турция, Сербия, Малайзия, и другие), заключены соглашения об академическом сотрудничестве, академическом обмене и программах двойного диплома.

Программы академического сотрудничества подразумевают совместную научную деятельность, проведение лекций профессорами партнерских вузов, совместную разработку новых образовательных программ. По программам двойного диплома выпускники проходят одну часть обучения в России, вторую - в иностранном партнерском вузе. По завершении обучения выпускники получают два диплома - российский и вуза-партнера.

Общих вех истории крупнейшего частного университета России и данных об МФПУ "Синергия" достаточно, чтобы продемонстрировать на одном примере общее "самочувствие" российской системы негосударственного высшего образования и динамики ее развития. Сегодня российские частные вузы осуществляют свою деятельность практически без государственной поддержки - на все частные вузы страны приходится порядка пяти-шести тысяч бюджетных мест, в то время как в ведущих иностранных вузах большая часть студентов учатся на государственные гранты. Придет ли эта тенденция в Россию - покажет время, сегодня же можно говорить о том, что российская система негосударственного образования достаточно конкурентоспособна и имеет хороший потенциал для дальнейшего развития.

Перспективы развития негосударственного образования в России

Пример МФПУ "Синергия" и всей пятерки частных вузов, вошедших в рейтинг QS EECA University Rankings, наглядно показывает, что в стране построена система негосударственного высшего образования, качественного образования за доступные деньги: если обращаться к тому же рейтингу, то пятерка наиболее эффективных частных вузов идет следующей после 112 (из 497) крупнейших государственных вузов. Российская экономическая школа - один из старейших частных вузов России, основанный в 1992 году, входит в топ-100 международного рейтинга.

Очевидно, что в ближайшие годы сектор российского негосударственного образования будет развиваться, вместе с развитием международных программ сотрудничества частных вузов с ведущими зарубежными университетами будет повышаться уровень российского образования на международном рынке. И возможно, что при должном внимании государства через несколько десятилетий наши негосударственные вузы будут занимать высшие строчки в самых престижных мировых рейтингах вузов.

Справка

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" - крупнейшее негосударственное высшее учебное заведение России по количеству студентов. В мониторинге Министерства науки и образования РФ занимает 47-ю строку.

В рэнкинге UniRank Top Universities in Russia 2021 (включает в себя 375 из 724 российских вузов) МФПУ "Синергия" занимает 58-е место.

Во всемирном рейтинге UniRank World University Rankings 2021 (включает в себя 13 600 вузов из 200 стран мира) МФПУ "Синергия" занимает 2353-е место.

В 2021 году МФПУ "Синергия" занял первое место в рейтинге предпринимательских программ Национального рейтинга университетов "Интерфакса" с образовательными программами "Международное предпринимательство" и "Предпринимательство".

В 2020 году университет вошел в рейтинг QS EECA University Rankings 2020/21 в группу 351-400.

В 2020 году приказом минобрнауки МФПУ "Синергия" получил статус федеральной инновационной площадки по программам обучения предпринимательству.

В 2016 год МФПУ "Синергия" занял первое место в рейтинге программ управленческого образования АЦ "Эксперт" и вошел в топ-5 рейтинга программ повышения квалификации.

В 2015 году выпускники МФПУ "Синергия" заняли 5-е место в официальном рейтинге зарплат выпускников вузов РФ, получивших IT-специальности.

В 2012 году МФПУ "Синергия" получил премию Министерства науки и образования РФ "За вклад в развитие предпринимательского образования в РФ".

В 2008 году коллектив вуза стал лауреатом премии правительства РФ за образовательные и учебные пособия в области конкуренции и предпринимательства.