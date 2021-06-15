Кому из иностранцев можно остаться в России после 15 июня

Временные меры по урегулированию законного нахождения иностранцев в России, до этого введенные из-за пандемии коронавируса, продлеваются в очередной раз. Чтобы не создавать обстановку для распространения инфекции, чтобы им не приходилось посещать МВД по вопросам миграции, ранее несколько раз гражданам зарубежных государств автоматически продлевались документы. Последний раз все документы были продлены до 15 июня 2021 года. А так как еще 14 июня не было объявлено об очередном продлении, в миграционные центры выстроились гигантские очереди.

"Президент России Владимир Путин издал Указ от 15 июня 2021 г. № 364, в соответствии с которым после 16 июня продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что с 16 июня приостанавливается течение "сроков временного пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками)".

Также приостанавливается течение сроков действия свидетельств участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года. Аналогичный порядок введен в отношении сроков действия разрешений на временное проживание и видов на жительство действительных по состоянию на 15 марта 2020 года (в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами РФ).

Не сгорают, согласно президентскому указу, и сроки нахождения за пределами РФ участников госпрограммы и членов их семей, временно и постоянно проживающих иностранных граждан либо являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае если указанные категории иностранных граждан не въехали в Российскую Федерацию до истечения шести месяцев нахождения за пределами нашей страны, необходимого для принятий решений об аннулировании соответствующих документов.

"С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", - указали в МВД.

Поясняется, что временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 года "до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания".

Перечень иностранных государств, в отношении которых будут сниматься введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), должен быть утвержден российским правительством.

Кроме того, в полиции разъяснили, в каких случаях иностранцам не надо обращаться в подразделения МВД по вопросам миграции.

"Срок временного пребывания в РФ продлевается без необходимости обращения в территориальные органы МВД иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих по состоянию на 16 июня 2021 года действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в Российской Федерации".

Могут продолжить на законных основаниях находиться в нашей стране и те иностранные граждане, у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 года и "течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России".

Обратиться же в органы МВД придется иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ. А также не покинувшим территорию Российской Федерации в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

"В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в РФ", - заверили в МВД России.

Добавляется, что указанная преференция по урегулированию правового положения в Российской Федерации также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности и при условии, что они не покинули территорию РФ в установленный срок.

В пресс-центре МВД России обратили внимание, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, в рамках предоставленной указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в России обратиться в территориальные органы МВД "по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации".

Иностранным же гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы нашей страны в период до 30 сентября 2021 года.

Что же касается работодателей, имеющих разрешение на привлечение иностранных работников, то они вправе до 31 декабря текущего года обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда в Российскую Федерацию.

Для граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 года сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

"Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию до 31 декабря 2021 года", - уточнили в МВД.