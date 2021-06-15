Кравцов пообещал Путину быстро ликвидировать очередь в детские сады

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство намерено быстро ликвидировать очереди в дошкольные учреждения.

"Что касается детских садов, то в этом году будет построено 767 детских садов на 112 тысяч мест. Мы максимально постараемся закрыть очередь, и как вы уже сказали, это направление взято на особый контроль", - заявил министр.

Он также коснулся в своем докладе темы вторых и третьих смен в школах. По словам Кравцова, в связи с активной демографической политикой с 2010 года идет рост школьников: на сегодняшний день их 16,5 миллиона, а к 2024-2025 учебному году будет 18,3 миллиона.

"Поэтому мы в рамках национального проекта, чтобы не допустить роста второй смены, ликвидировать третью смену, договорились о государственно-частном партнерстве и дополнительно привлекли в систему образования 300 миллиардов рублей", - заявил глава Минпросвещения.