Нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом креативной экономики и устойчивого развития.

Среди российских экономистов и чиновников креативные индустрии также стали одной из самых популярных тем для обсуждения. Не в последнюю очередь это связано с тем, что каждый находит в креативном секторе что-то свое. Одни видят в нем потенциал развития культуры, другие - сохранение традиций и народных промыслов, третьи - канал дипломатии и soft power. Диалог с молодежью, внедрение цифровых технологий, развитие рынка интеллектуальной собственности, ревитализация городов - еще важные задачи креативных индустрий. Можно ли говорить о креативных индустриях как о новом надежном источнике экономического роста?

Ценность креативных индустрий для экономики по разным причинам неочевидна. Во-первых, довольно значительная часть креативных индустрий является локальными видами деятельности, ориентированными на удовлетворение местного спроса, имеющими ограниченный потенциал масштабирования и экспорта. Во-вторых, творческая деятельность далеко не всегда имеет своей целью извлечение прибыли. Это особенность, а не изъян, ведь человек не сводим к экономической функции. В-третьих, представители креативного сектора зачастую предпочитают находиться вне поля зрения налоговых и статистических органов государства. У большинства творцов нет заводов или станков, они нераздельно вплетены в ткань городской жизни. Будучи невидимым, креативный сектор выпадает из контура экономической политики государства.

Можно ли сделать вывод об отсутствии эффектов креативных индустрий для экономики? Отнюдь нет. Креативные индустрии оказывают влияние на экономику, но не автоматически, а через специальные каналы, определяющие масштабы такого влияния. Рассмотрим ключевые.

Во-первых, креативная экономика открывает значительные возможности для малого предпринимательства и занятости. Как показали наши расчеты на примере Москвы (доклад "Креативная экономика Москвы в цифрах" НИУ ВШЭ), почти половина субъектов креативного сектора столицы - это индивидуальные предприниматели. В ряде отраслей они доминируют: фотография (84,7 процента), арт-индустрия (84,4), дизайн (79,1), музыка (77,5), кино и анимация (67,4).

Мобильность - другая сторона малого предпринимательства: около 17 процентов организаций и 41 процент ИП в креативном секторе столицы созданы в последние три года.

Эксперты Европейской комиссии по "умной" специализации отмечают нетипичность занятости в креативном секторе: она более гибкая, проектная, мобильная, требующая индивидуального мастерства. В целом ряде креативных индустрий заняты молодые и пожилые, домохозяйки и пенсионеры, которые в традиционных отраслях не всегда находят себе применение. С учетом характера занятости в этом секторе важным условием реализации креативного потенциала населения становится комфортность деловой среды и удобство регуляторных режимов.

Креативные индустрии способствуют обновлению экономики городов, заселяя депрессивные промышленные территории, восполняя экологические дисбалансы

Во-вторых, многие креативные индустрии обладают значительным потенциалом масштабирования и экспорта. Прежде всего это информационные технологии и видеоигры, киноиндустрия, музыка, издательское дело, исполнительское искусство, дизайн и мода. Любопытно, что, по данным Федеральной таможенной службы, значимую часть российского экспорта креативных товаров составляют книги, брошюры и газеты, ориентированные на большую аудиторию русскоязычных граждан, проживающих за рубежом. Ставка на масштабируемые креативные индустрии с экспортным потенциалом - рациональное экономическое решение. Так, в Великобритании агентство "Креативная Англия", ответственное за развитие креативных индустрий в регионах (не включая Лондон), поддерживает в первую очередь киноиндустрию, телевидение, видеоигры и цифровые медиа.

В-третьих, в креативном секторе формируются новые бизнес-империи вокруг звездных личностей и команд. Именно звезды получают основные выгоды, привлекают других креативных игроков и вносят вклад в экономическое развитие территории. Вместе с тем "чемпионы креативного мира" требовательны к месту проживания и работы. По нашим расчетам, на шесть мировых городов - лидеров по развитию креативных индустрий приходится 90 процентов самых коллекционируемых художников, 80 процентов высокорейтинговых фильмов, по 70 процентов наиболее влиятельных людей в современном искусстве и конкурентоспособных модных брендов (доклад "Рейтинг инновационной привлекательности мировых городов" НИУ ВШЭ). Привлечение таких звезд со всего мира, своевременное обнаружение собственных талантов, создание "зеленого коридора" для развития их бизнесов - еще один инструмент раскрытия экономического потенциала креативного сектора.

Как привлечь в проекты создания креативных пространств деньги частных инвесторов - ключевой вопрос для региональных и городских органов власти

В-четвертых, креативные профессионалы востребованы не только в креативных индустриях. От их производительности зависит конкурентоспособность многих традиционных отраслей. Например, в Москве 54,6 процента творческих работников заняты в промышленности и других секторах экономики города. За рубежом многие программы поддержки направлены именно на запуск креативного развития ключевых отраслей специализации. Так, финский проект "Калейдоскоп" поддерживает кооперацию между креативными индустриями и металлургией, а новозеландская программа "Совершенство через дизайн" субсидирует расходы на дизайн для местных экспортеров. Ключевое направление поддержки здесь - внедрение современных практик учета и управления объектами интеллектуальной собственности.

В-пятых, креативные индустрии способствуют обновлению экономики городов, заселяя депрессивные старопромышленные территории, делая их привлекательными для жителей и бизнеса, восполняя экологические дисбалансы индустриальной эпохи. Эмпирические исследования экономики Москвы доказали, что представители креативных индустрий стремятся располагаться рядом с себе подобными. Этот фактор сильнее, чем близость к центру города, станциям метро, памятникам культуры и профильным образовательным организациям. Это означает, что креативным людям нужны особые пространства для взаимодействия. Неудивительно, что креативные кластеры рассматриваются как ключевой инструмент поддержки как в России, так и по всему миру. Как привлечь в проекты ревитализации и создания креативных пространств деньги частных инвесторов - ключевой вопрос для региональных и городских органов власти.

Наконец, креативные индустрии повышают туристическую привлекательность территории. В европейских странах 15 процентов всей занятости в сфере туризма связано с обслуживанием мотивированных культурой путешественников. Интеграция креативных индустрий и туризма, формирование основанного на культуре туристического бренда территории - еще одна возможность поставить креативность на службу экономике.

Подведем итоги. Влияние креативных индустрий на экономику зависит не только от качества творческого элемента, лежащего в их основе, но и от того, как работают специфические каналы, призванные соединять творчество и рынок. Важная роль государства - создавать и поддерживать эти каналы, предоставляя возможность творческим людям и командам быстро и эффективно реализовывать себя в экономике.