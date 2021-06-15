Лавров: Несмотря на санкции, регионы продолжают сотрудничество с Европой

Российские регионы продолжают сотрудничать с Норвегией и государствами Евросоюза, несмотря на санкции, введенные Брюсселем против России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 июня на заседании Совета глав субъектов РФ.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС