Лавров: Несмотря на санкции, регионы продолжают сотрудничество с Европой

Российские регионы продолжают сотрудничать с Норвегией и государствами Евросоюза, несмотря на санкции, введенные Брюсселем против России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 июня на заседании Совета глав субъектов РФ.
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По словам главы МИД РФ, общий бюджет проектов российских регионов и стран Европы превысил 300 миллионов евро.
"Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, взаимодействие по линии программ приграничного сотрудничества с государствами Евросоюза и Норвегией продолжается", - подчеркнул министр.