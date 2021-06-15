Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы диалога с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ 15 июня, заявил, что Москва открыта к развитию межрегионального сотрудничества с США, а также - заинтересована в создании новых региональных структур для работы по линии тихоокеанского диалога с Вашингтоном.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости