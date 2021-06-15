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15.06.2021 12:32
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы диалога с США

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ 15 июня, заявил, что Москва открыта к развитию межрегионального сотрудничества с США, а также - заинтересована в создании новых региональных структур для работы по линии тихоокеанского диалога с Вашингтоном.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В частности, речь идет о Совете Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, а также в рамках российско-американского Тихоокеанского партнерства.

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"Мы заинтересованы в создании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, предполагающего участие ряда российских арктических субъектов и Аляски. Пока наши американские партнеры размышляют над этим предложением", подчеркнул Лавров.

Также он напомнил, что в 2021-2023 годах, когда Россия председательствует в Арктическом совете, запланировано 80 мероприятий.

"По нашей инициативе прорабатывается расширение регионального взаимодействия в рамках Арктического совета, где Россия заступила на пост председателя на период 2021-2023 годов Запланировано под нашим руководством 80 мероприятий, большая часть которых пройдет на территории субъектов Федерации, расположенных в арктической зоне. Это будет содействовать, безусловно, их социально- экономическому развитию, стимулировать интерес иностранных партнеров", сказал Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Арктика: битва за ресурсы

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