Лукашенко подверг критике темпы модернизации Оршанского комбината

Ни одному городу в стране не уделяется такое внимание, как Орше, признался Александр Лукашенко, посещая во вторник местный мясоконсервный комбинат. Аналитики в этой связи отмечают, что еще три года назад глава государства утвердил программу развития этого районного центра в Витебской области с целью "повышения качества и уровня жизни населения, стимулирования предпринимательства и вложения средств в экономику региона, роста доходов местного бюджета".

Изначально на Оршанском мясокомбинате, информирует БЕЛТА, планировалось построить новый убойный цех. Но затем эта идея переросла в план строительства масштабного комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота. Он включает убойный и холодильный цеха, производство по выпуску полуфабрикатов в упаковке. Проектом предусмотрено и сооружение новых очистных производственных и ливневых стоков для всего предприятия.

Объект пока готов только на 83 процента, за что руководство предприятия и было подвергнуто сегодня критике Лукашенко. По текущим планам цех, оказывается, планируют сдать в ноябре этого года. Хотя изначально его готовили к пуску 1 июля. Что стало причиной срыва сроков, поинтересовался президент у каждого из докладчиков. И оперативно было принято решение назначить нового руководителя предприятия - нынешнего исполняющего обязанности генерального директора Максима Бакурова, сообщает агентство.

К модернизации комбината, подчеркнул президент, необходимо подходить разумно и по-хозяйски, поинтересовавшись у руководства, как будет налажен рабочий процесс в новом цеху и что будет со старыми производственными и хозяйственными зданиями.

Что касается нового цеха, то, как пояснили Лукашенко, под его крышей уместятся два мясокомбината. По словам Бакурова, производительность нового объекта будет в два раза выше нынешних мощностей.

Поинтересовался белорусский руководитель и наличием сырья для полной загрузки комбината. Лукашенко заверили, что работа по наращиванию объемов производства в сырьевых зонах началась заблаговременно, чтобы к концу 2022 года обеспечить 75-80 процентов сырья для комбината из его собственной сырьевой зоны.

Кстати, предприятие, на котором трудятся 765 человек, сообщает агентство, специализируется на производстве более 450 наименований продукции, в том числе и детского питания. Кроме того, в состав агропромышленного объединения входит филиал "Толочинские сыры", на производстве которого заняты еще 135 человек.

Был задан вопрос президентом и по поводу реализации продукции Оршанского комбината. Как пояснил Бакуров, предприятие полностью закрывает потребности страны в детских консервах. Однако, признался он, по цене и качеству пока еще тяжело конкурировать с продукцией российских производителей. Значительно улучшить ситуацию, убеждены на комбинате, поможет строительство и введение в строй современных цехов убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.