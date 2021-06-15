МИД РФ: НАТО не может существовать без "большого противника"

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что по результатам саммита НАТО, состоявшегося в Брюсселе 14 июня, стало понятно, что Альянс не может существовать без "большого противника".

По словам Грушко, на заседании глав стран-членов НАТО можно было "увидеть истинный генетический код" этой организации.

"Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без "большого противника". К российской угрозе добавлен китайский вызов", - цитирует ТАСС дипломата.

Речь идет о том, что в ходе саммита Китай был определен как потенциальная угроза для безопасности НАТО, особенно в сотрудничестве с Россией.