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15.06.2021 18:47
Рубрика: Экономика

Минцифры: Льготные кредиты на цифровизацию стали доступны для МСП

Текст: Ирина Алпатова

Минимальный размер льготного кредита на цифровую трансформацию понизился с 25 млн до 5 млн рублей, что позволило сделать этот инструмент поддержки доступным для малого бизнеса, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин на сессии, организованной ведомством при поддержке Strategy Partners.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Другие изменения в программе кредитования цифровизации коснулись снижения требований к собственному капиталу аккредитованных банков. Кроме того, появилась возможность увеличения субсидии до 100% ключевой ставки ЦБ РФ при наличии у заемщика утвержденной стратегии цифровой трансформации.

По словам замминистра, в целом финансирование получили 36 проектов. Кредитный портфель программы достиг почти 41 млрд рублей, средняя ставка по кредиту составляет 2,63%. По числу заемщиков лидируют отрасли: транспорт и логистика (43%), энергетика (42%), телеком (14%). Наиболее популярные внедряемые системы - ERP, PLM, ECM.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инструменты льготного кредитования были максимально доступны рынку, повышалось качество проектов по цифровой трансформации, расширялся круг участников программы (аккредитованных банков), так как все эти факторы способствуют ускорению процессов цифровой трансформации предприятий и развитию отечественной отрасли информационных технологий", - отметил Паршин.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минцифры

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