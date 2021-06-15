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Текст:   Игорь Зубков 
14:55 15.06.2021

Минфин опубликовал проект новых условий льготной ипотеки

Максимальная ставка программы ипотеки на новостройки с господдержкой с 2 июля повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита для всех регионов снижается до 3 млн рублей. Программа будет действовать еще год.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Одновременно расширяется круг заемщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых. Эта программа становится доступной для семей, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке остается прежней - 6 млн рублей, а в Москве, Петербурге и Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей. Программой можно воспользоваться и для снижения ставки по ранее полученному кредиту.

Фото: iStock
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Проект постановления правительства на этот счет опубликовал Минфин. Оно подготовлено по поручению президента РФ Владимира Путина.

"По итогам 2020 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми, - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. - Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье".

По оценке Минфина в 2021-2024 годах расходы бюджета на субсидирование ставки в рамках льготной ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей, на расширение семейной - 49 млрд рублей.

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