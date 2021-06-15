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15.06.2021 14:07
Рубрика: Культура

В Италии археологи раскопали "миниатюрные Помпеи"

Текст: Денис Передельский
Фото: Ansa Фото: Ansa
Фото: Ansa

В Италии археологи при проведении раскопок в подвале здания бывшего кинотеатра в Вероне обнаружили остатки древнеримского монументального сооружения, которое, похоже, погибло в крупном пожаре.

Фото: National Museum of Denmark / AFP
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Как сообщает The Guardian, остатки здания со стенами, расписанными великолепными фресками, были найдены при обследовании подвала бывшего кинотеатра "Астра" в городе Верона на севере Италии.

Археологи уже установили, что это сооружение было возведено в римский период. Специалисты описывают его как "Помпеи в миниатюре". Обследование проведено в преддверии ремонта - кинотеатр был закрыт более 20 лет назад, и с тех пор здание не использовалось.

Теперь же выяснилось, что кинотеатр был возведен поверх здания, которое археологи датировали вторым веком нашей эры. Пока не установлено, какую именно функцию оно выполняло. Однако эксперты уже установили, что это здание погибло при сильном пожаре. На это указывают находки археологов. Так, они нашли элементы обрушившейся кровли, а также обугленные остатки деревянных предметов.

Именно поэтому археологи говорят, что раскопанное здание напоминает "Помпеи в миниатюре". Напомним, город Помпеи был уничтожен в 79 году нашей эры при извержении вулкана Везувий. Эксперты считают, что пожар в найденном здании произошел внезапно и очень быстро его уничтожил.

Фото: iStock
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Предположительно, это сооружение могло быть общественным комплексом. Археологи отмечают, что, несмотря на пожар, объект все же частично остался нетронутым. Например, ни огонь, ни время не смогли уничтожить роскошные цветные фрески.

Точное время гибели здания пока не установлено, но археологи предполагают, что это также могло произойти во втором веке нашей эры. Следовательно, здание простояло совсем недолго.

К слову, чуть более года назад в Вероне было сделано еще несколько любопытных археологических открытий. Например, в пригороде был обнаружен прекрасно сохранившийся римский мозаичный пол. Он скрывался под виноградником. Раскопки показали, что в третьем веке нашей эры там располагалась роскошная вилла.

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