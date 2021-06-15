Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву

Министерство юстиции США призвало Верховный суд возобновить дело о вынесении смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне 2013 года, несмотря на то что президент Джо Байден заявил о моратории на смертную казнь. Министерство в 48-страничной записке утверждает, что суд низшей инстанции ошибочно отменил смертный приговор Царнаеву и назначил новое судебное разбирательство, чтобы определить, какой приговор он заслужил за исполнение теракта со своим старшим братом, в результате которого погибли три и было ранено более 260 человек.

"Присяжные тщательно рассмотрели каждое преступление ответчика и определили, что смертная казнь является оправданной за те ужасы, которые он (Джохар Царнаев) лично причинил людям", - отмечается в документе министерства юстиции США, оказавшемуся в распоряжении Reuters. Царнаев, которому сейчас 27 лет, и его брат Тамерлан 15 апреля 2013 года взорвали две самодельные бомбы-скороварки на финише бостонского марафона, прорвавшись сквозь переполненную толпу, а затем попытались бежать из города. Тамерлан Царнаев погиб в результате перестрелки с полицией. В 2015 году присяжные признали Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, с которыми он столкнулся, и позже определили, что он заслуживает смертной казни за заложенную им бомбу, убившую трех человек.

1-й окружной апелляционный суд США в Бостоне в июле 2020 года отменил смертный приговор Царнаеву. Министерство юстиции при бывшем президенте- Дональде Трампе инициировало апелляцию на постановление 1-го округа, и в марте Верховный суд согласился рассмотреть дело. Однако он заслушает аргументы обвинения и защиты, и вынесет решение только в июне 2022 года.