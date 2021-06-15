Минкульт предлагает сделать бесплатным для инвалидов вход в музеи

Министерство культуры РФ разработало законопроект о льготах для инвалидов - посещение ими музеев и музеев-заповедников предлагают сделать бесплатным, а в театрах и концертных залах закреплять за ними специальные места.

"Для федеральных музеев законопроектом предлагается установить обязанность обеспечить для инвалидов I и II группы, ребенка-инвалида и лица, сопровождающего ребенка-инвалида или инвалида I группы, бесплатное посещение основной экспозиции музея (без экскурсионного обслуживания), в том числе территории музея-заповедника, если вход на данную территорию осуществляется за плату", - говорится в сообщении ведомства.

Организациям исполнительских искусств предлагают обеспечивать квотирование мест для инвалидов I и II группы, а билеты на эти места продавать с 50-процентной скидкой.

При этом залы вместимостью до 500 мест должны предоставить не менее 2 таких билетов, до 1500 мест - не менее 4 билетов, еще более крупные залы - не менее 6 билетов. Билеты на квотированные места будут реализовываться как именные, без права их переоформления на других лиц.

Законопроект разработан во исполнение поручений Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре 2020 года. Изменения вносятся в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.