Минобороны РФ показало единственный в мире сверхтяжелый танк

Среди них своими габаритами выделяется сверхтяжелый танк Pzkpfw.VIII Maus или в переводе с немецкого означает "Мышь". Ироничное название лишь подчеркивает колоссальные размеры творения конструкторов под руководством Фердинанда Порше. Длина корпуса танка достигает - 9 метров, ширина - 3,67 метра, высота - 3,66 метра, вес - 182 тонны. Вооружение состояло из спарки 128-мм длинноствольной и 75-мм короткоствольной пушек. Экипаж - шесть человек.

Своим появление Pzkpfw.VIII Maus обязан навязчивой идее германского командования - создать практически неуязвимый для вражеского огня штурмовой танк. Работы над машиной в конце 1942-го и 14 мая 1943 года полноразмерный деревянный макет танка был представлен Гитлеру, через год два прототипа танка появились в металле.

Испытать сверхтяжелый Maus в боях с советскими танками под Берлином не получилось - неповоротливые гиганты сломались. Немецким танкистам ничего не оставалось, как взорвать свои машины.

"Танки были так велики, что даже "Королевский Тигр" показался бы рядом с ними танкеткой", - позже напишет в своих воспоминаниях дважды Герой Советского Союза, командир 53-й гвардейской танковой бригады, полковник Василий Архипов.

Более подробная информация содержится в докладной за подписью начальника Главного автобронетанкового управления Красной армии, маршала Якова Федоренко. В ней сообщается, что сверхтяжелые танки были обнаружены 4 июня 1945 года: "Один из них, с вооруженной башней и дизельмотором - в 40 км южнее Берлина в районе Штамлагер, второй танк с необработанной башней и карбюраторным двигателем - в 62 км южнее Берлина в районе Куммерсдорф".

Советские инженеры в Германии тщательно изучили трофеи. Агрегаты прототипов были извлечены из корпусов и отправлены в СССР. Из оставшихся деталей был собран "гибрид" танка, который в мае 1946 года прибыл для изучения в Кубинку. После изучения Pzkpfw.VIII Maus отбуксировали в музей при полигоне.

По словам директора парка "Патриот" Игоря Барского, новая экспозиция позволит посетителям оценить возможности исторических и современных образцов танковой техники, а также ощутить мощь русского оружия.