Минтруд подготовил проект об автоматическом назначении пенсии по старости

Минтруд подготовил проект приказа для автоматического назначения страховой пенсии по старости при обращении с заявлением через портал госуслуг. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте уточняется, что пенсия будет назначаться "на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем".

Для того, чтобы получить право на автоматическое назначение пенсии, гражданин должен соответствовать ряду условий. В частности - не иметь периодов работы или иной деятельности за пределами России.

Другое обязательное условие - наличие согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.