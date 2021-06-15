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15.06.2021 19:48
Рубрика: Экономика

Минтруд подготовил проект об автоматическом назначении пенсии по старости

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Минтруд подготовил проект приказа для автоматического назначения страховой пенсии по старости при обращении с заявлением через портал госуслуг. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В проекте уточняется, что пенсия будет назначаться "на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем".

Для того, чтобы получить право на автоматическое назначение пенсии, гражданин должен соответствовать ряду условий. В частности - не иметь периодов работы или иной деятельности за пределами России.

Другое обязательное условие - наличие согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии

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