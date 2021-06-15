Молодежь Союзного государства заложит в Бресте аллею памяти

Хвойную аллею в героическом Бресте в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны предстоит заложить молодежи Союзного государства, сообщила во вторник член Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

Она напомнила, что старт международному патриотическому проекту "Сад памяти", в ходе которого будет высажено 27 млн деревьев, стартовал еще в прошлом году в Российской Федерации и был поддержан активистами более чем в пятидесяти странах.

Символично, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, что финальный аккорд этой акции прозвучит именно в Бресте, куда в преддверии 80-летия со дня начала войны по приглашению БРСМ прибывают молодежные делегации всероссийского движения "Волонтеры Победы" и Российского союза молодежи.

Комментируя программу предстоящих мероприятий, молодежный функционер выделила открытый диалог "Мы помним, мы гордимся!" с участием молодежи Союзного государства.

Кроме того, юноши и девушки двух братских стран примут участие в открытии стелы "Их именами названы улицы Бреста", митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, и военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость".

Тема гражданско-патриотического воспитания молодежи, констатировала Сазанкова, "сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа очень близка белорусам и россиянам". Именно этим целям, по ее словам, будет служить соглашение между БРСМ и "Волонтерами Победы", напомнив, что уже накоплен богатый опыт взаимодействия и с Российским союзом молодежи.

К слову, на днях белорусская молодежь вернулась из Пскова с международного форума "Мы помним!", на котором прошел широкий обмен опытом по реализации проектов и программ патриотического содержания, сообщает агентство.