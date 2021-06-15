Решить проблему использования кассовых чеков, вырастить "аптеку" на подоконнике и использовать борщевик в борьбе с онкологическими заболеваниями - эти и другие темы обсуждались на Неделе устойчивого развития для молодежи "Мы - будущее", которая прошла с 14 по 23 мая 2021 года в рамках Года Германии в России-2020/2021. Мероприятие было организовано Гёте-Институтом в Москве.

Первой частью недели стал Barcamp ECO2, который прошел в формате "антиконференции": заранее спланированной программы не было, участники сами выбирали темы и выступали по желанию, а каждое выступление превращалось в увлекательную дискуссию на тему экологии и устойчивого развития. Среди них, например, такие темы, как проблема мусора в океане. Эксперты рассказали, как собрать 6 тонн мусора в час, а также подсказали, с чего стоит начать, если хочется встать на защиту окружающей среды. Обсудили также шестое массовое вымирание (то есть вымирание видов, связанное с негативным воздействием человека на окружающую среду), нетрадиционное питание, экологические альтернативы пластика.

В антиконференции приняли участие более 150 ребят - школьники и студенты из Москвы, Пскова, Калининграда, Перми, Уфы, Краснодара, Новосибирска, Владикавказа, Горно-Алтайска, Бишкека, Челябинска, Рязани, Томска, Сочи и других городов. Большинство из них признались, что будут советовать Barcamp ECO2 друзьям и знакомым.

Вторая часть Недели устойчивого развития для молодежи - фестиваль "Шпинат", который объединил 16 спикеров из России и Германии, истории и идеи молодых новаторов от Берлина до Владивостока, нетворкинг с российской и немецкой молодежью, темы будущего и устойчивого развития. Участники обсудили вопросы фриганства, поговорили о пользе волонтерства, узнали о карьере в цифровую эпоху, пофантазировали о городах будущего и даже научились готовить полезный шпинатный бутерброд. События фестиваля, например, диалог "Зеленая траектория", динамичный квиз "Квизиум", вечеринки "Диско-суп", а также вечерние встречи "Гёте-кафе" дали возможность быть услышанным, озвучить важные темы, узнать много нового об экологии и устойчивом развитии, найти единомышленников и собрать команду для совместной реализации экопроектов.

Как отмечают организаторы, Неделя устойчивого развития для молодежи "Мы - будущее" собрала в себе смелых новаторов, чьи экоинициативы помогут сохранить экологию и сделать мир лучше.

Эксперты рассказали, с чего стоит начать, если хочешь встать на защиту окружающей среды

Молодым людям еще только предстоит внести свой вклад в сохранение окружающей среды. И важную роль в этом играет обучение и формирование привычки ответственно относиться к природе, использованию ресурсов. Один из шагов на этом пути - раздельный сбор мусора, а также использование упаковки, пригодной для вторичной переработки. В этой области уже накоплен достаточно большой опыт, в частности в странах ЕС. В докладе Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) отмечается, что получение вторичного сырья - важный элемент экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов. Причем готовиться к утилизации необходимо уже на этапе проектирования упаковки: дизайнер должен учитывать пригодность упаковки к рециклингу и знать, какая существует инфраструктура для сбора, сортировки и утилизации отходов в определенном регионе или стране.

Один из шагов на экопути - раздельный сбор мусора и использование упаковки из вторсырья

По оценкам экспертов, нынешний уровень технологического развития позволяет утилизировать, например, до 97 процентов материалов ПЭТ-бутылки через раздельный сбор, сортировку и утилизацию. Необходима инфраструктура, чтобы переработать корпус бутылки из ПЭТ и крышку из полипропилена. Однако часто такие бутылки обернуты этикеткой из ПЭТ-Г, из-за чего системам сортировки сложно идентифицировать их как ПЭТ-бутылку. Поэтому на практике из таких бутылок сложно получить вторичное сырье. Решение есть: нужно заменить этикетку на более узкую из полиэтилена.

Сегодня рынок товаров и упаковки из вторичного сырья, в частности, пластмассы, ограничен. В то же время, как отмечают эксперты, многие товары и виды упаковки, которые производятся из первичного природного сырья, можно полностью или частично производить из вторичной пластмассы. Причин недостаточного использования вторичных пластмасс несколько, в частности отсутствие экономических стимулов. Продукты из вторичного сырья часто обходятся дороже продуктов из новых материалов из-за низкой стоимости новой продукции и высоких затрат на получение вторичного сырья из использованной пластмассы. Поддержать рынок рециклата могли бы, например, налоговые льготы на соответствующую продукцию или программы финансирования для стимулирования производства продукции из вторичного сырья.

250 участников обсудили экологические проблемы на мероприятих фестиваля "Шпинат" в рамках Недели устойчивого развития для молодежи

Еще один экономический стимул - дифференциация взносов в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП). Оператор системы РОП может, например, установить систему бонусов и штрафов при сборе взносов с производителей.

Эксперты также обращают внимание на то, что рециклат и вторичное сырье не всегда доступны в необходимом количестве и качестве, из-за чего сложно обеспечить их бесперебойные поставки. При использовании нового сырья такой проблемы нет. Решить этот вопрос могло бы заключение договоров и соглашений между участниками по всей цепочке обращения с отходами. Сортировочные станции и предприятия по переработке должны согласовать спецификации продукции и объемы, а также другие условия поставок. А предприятия по переработке должны обладать точной информацией об исходном составе материалов и полагаться на поставщиков.

Не все сегодня знают, что можно приобрести и использовать продукцию, полностью или частично изготовленную из вторичного сырья. Это касается как обычных людей, так и предприятий и общественных учреждений. Поэтому необходимо распространение информации и обеспечение соответствия продуктов из вторичного сырья аналогично всем требованиям, применяемым к продукции из новых материалов. Нужны кампании по повышению уровня осведомленности.

Для освоения новых рынков необходимо повышать качество рециклата. Это касается этапов разделения и очистки, а также разработки новой продукции из вторсырья. Успешное развитие экономики замкнутого цикла предполагает проектирование упаковки, наличие инфраструктуры для сбора, сортировки и вторичной переработки отходов, а также расширение рынка сбыта и использования упаковки и продукции из вторичных материалов.