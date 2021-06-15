Музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" перенесли на 2022 год

Продолжается череда отмен музыкальных фестивалей под открытым небом. Теперь о переносе на следующий год заявили организаторы фестиваля "Усадьба Jazz".

Продюсеры долго не объявляли дату проведения open air , объясняя это "ожиданием снятия ограничений в Москве и Московской области". Но после того как ситуация только ухудшилась, на официальной сайте "Усадьбы Jazz" объявили о переносе мероприятия.

В прошлом году "Усадьба Jazz" также не состоялся, а действие билетов продлили на нынешний год. Теперь организаторы сообщили, что билеты не пропадут, а "будут действительны и на фестиваль 2022 года".

В свою очередь в Европе и США летние фестивали тоже отменяются один за другим. На будущий год опять перенесены американская Coachella и крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air (Германия). А вот на Kislorod.Live в испанском городе Бенидорм более оптимистичны. В понедельник его организаторы сообщили, что пока мероприятие переносится на 10-11 сентября. Среди его участников российские группы "Би-2" и "ДДТ", украинские "Бумбокс" и Kazka, латвийский Brainstorm. По-прежнему ждут в Испании и Земфиру.