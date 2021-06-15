МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности

43-летний Дмитрий Пилия, гражданин Абхазии, который минувшей ночью открыл стрельбу по российским туристам в кафе пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде, ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за ношение оружия. Об этом заявили в МВД Абхазии. В частности, мужчина был задержан за незаконное ношение оружия 17 мая и находится под подпиской о невыезде.

Также МВД Абхазии уточнило картину случившегося. Как выяснилось, около полуночи в кафе "Самшитовой рощи" Пилия подошел к пятерым российским туристам с целью ближе познакомиться с находившимися в компании женщинами. После того, как туристы попросили оставить их в покое, он открыл стрельбу. В результате двое граждан России, А.А. Филоян и Т.Н. Салимгариев, получили ранения. Филоян получил три огнестрельных ранения в область левой стопы и в оба колена, Салимгариев - шесть ранений в область левой ноги и таза, сообщает "Sputnik Абхазия".

Сам преступник также был ранен рикошетом.

Пострадавшим оказали первую помощь в одной из абхазских больниц, после чего вывезли в Сочи.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар заявил, что пансионат "Самшитовая роща" - охраняемая территория, проход осуществляется через КПП, и следствие будет выяснять, как Пилия попал туда.

Преступнику грозит от трех лет лишения свободы.

Также правительство Абхазии планирует 16 июня рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за ношение огнестрельного оружия.