МВД информирует о продлении срока действия временных мер в отношении иностранных граждан

Новости

Споры о возможном помиловании каталонских политиков дошли до парламента Испании 14:30
Кравцов пообещал Путину быстро ликвидировать очередь в детские сады 14:17
В кабмин внесена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа 14:15
Цена на нефть Urals впервые за два года поднялась выше $70 за баррель 14:14
Тренер сборной Финляндии: Нам надо воспользоваться слабыми сторонами России 14:04
Путин призвал допустить родителей к контролю качества школьного питания 14:01
В больницу Сочи доставили туристов, раненных при стрельбе в Абхазии 13:59
Госдума приняла во II чтении изменения параметров демпфера для бензина 13:58
Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020 13:55
Песков рассказал, что у него высокий титр антител к коронавирусу 13:44
Тюменского грибника за поджог леса оштрафовали на 770 тысяч рублей 13:40
Новые российские гранатометы изменят тактику 13:39
Иордания примет вакцинированных туристов из России 13:32
Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России 13:28
ОНФ дал рекомендации, как защититься от телефонных мошенников 13:23
Песков: Все, что сказал Путин в интервью NBC, есть на сайте Кремля 13:21
Госдума одобрила запрет коллекторам общаться с близкими и соседями должника 13:20
Песков отказался обсуждать возможный обмен заключенными между РФ и США 13:18
Бухгалтер МИД получила 5 лет колонии за растрату миллиона долларов 13:11
Еще несколько ресторанов в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 13:06
Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19 13:05
Какие автомобили чаще ремонтируют и тюнингуют в России 13:02
Ryanair: Самолет не мог не приземлиться в Минске 12:57
ЦБ: Все крупнейшие банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП 12:57
Экспортная пошлина на нефть с июля вырастет на 2,7 доллара 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 13:35
Рубрика: Власть

МВД информирует о продлении срока действия временных мер в отношении иностранных граждан

Президентом Российской Федерации издан Указ от 15 июня 2021 г. № 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

КАКИЕ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УКАЗ ПОСЛЕ 16 ИЮНЯ 2021 ГОДА?

С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение:

сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками);

сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

сроков действия разрешений на временное проживание и видов на жительство действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации;

сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы и членов их семей, временно и постоянно проживающих иностранных граждан либо являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае если указанные категории иностранных граждан не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6 месяцев нахождения за пределам Российской Федерации, необходимого для принятий решений об аннулировании соответствующих документов.

С 16 июня по 31 декабря 2021 г. включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

НА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН?

Временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания.

Перечень иностранных государств, в отношении которых будут сниматься введённые Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ?

Срок временного пребывания в Российской Федерации продлевается без необходимости обращения в территориальные органы МВД России иностранных граждан и лиц без гражданства:

имеющих по состоянию на 16 июня 2021 г. действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в Российской Федерации;

у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 г. и течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ?

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания в Российской Федерации, а также не покинувшим территорию Российской Федерации в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 г. обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы Российской Федерации и установлением запрета на въезд в Российскую Федерацию.

Названная преференция по урегулированию своего правового положения в Российской Федерации также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности и они не покинули территорию Российской Федерации в установленный срок.

Обращаем внимание, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, в рамках предоставленной Указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в Российской Федерации обратиться в территориальные органы МВД Росси по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 г.

КАК ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ЗАТРАГИВАЮТ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ И ИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ?

Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, вправе до 31 декабря 2021 г. обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда в Российскую Федерацию.

Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию до 31 декабря 2021 года.

Иностранные граждане смогут осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря 2021 г.

ИМЕЮТСЯ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ МЕР?

Установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

После 16 июня 2021 г. возобновляется правоприменительная практика, связанная с аннулированием ранее выданных иностранным гражданам разрешений на работу либо патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство, за исключением основания нахождения иностранных граждан за пределами Российской Федерации более 6 месяцев.

Источник: МВД Медиа

Власть Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия из-за вспышки COVID-19
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека