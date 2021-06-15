На российские стройки привлекут белорусских рабочих

Около 20-30 тысяч белорусских строителей планируют привлечь на работу в Россию. Об этом 15 июня рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Нас устраивают белорусские рабочие и по качеству работы, и по ее стоимости. К тому же у нас очень похожее трудовое законодательство, которое формировалось еще в советский период. Если договоримся по условиям, то, конечно, будем приглашать наших соседей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, сегодня в России на стройках, действительно, не хватает рабочей силы. Однако определять важные для государства объекты, приглашать на них рабочих из других государств, будет Минстрой. Он подчеркнул, что в их числе точно будут космодром "Восточный", Восточный полигон, культурный центр в Калининграде.