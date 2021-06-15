Набиуллина оценила эффект от повышения ключевой ставки для ипотеки

Начатое повышение ключевой ставки не приведет к заметному удорожанию ипотеки, считает глава Банка России.

"Ипотека - это длинный кредит: 10, 15 и даже 30 лет, и ставка по ней зависит от инфляции куда больше, чем от ключевой ставки... Понимая, что инфляция будет вблизи цели, банки не будут задирать ставки... Контроль за инфляцией как раз и позволяет появляться длинным деньгам, длинным кредитам", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

За первую половину года Банк России поднял ключевую ставку с 4,25 до 5,5% и дал ясно понять, что еще раз поднимет ее в июле в ответ на разогнавшуюся инфляцию. В мае она достигла 6% в годовом выражении. Целевой уровень инфляции - 4%, Банк России рассчитывает вернуться к нему во второй половине 2022 года.

На рынок ипотеки повлияют новые условия по льготной госпрограмме, которые заработают 1 июля. Ключевое изменение - снижение лимита по льготным кредитам до 3 млн руб. для всех регионов. Без продления программы ставки в целом на рынке недвижимости могли достичь к концу 2021 года 9-9,5%. Кроме того, с 1 августа станет менее доступной ипотека с низким первоначальным взносом (менее 20% стоимости жилья).