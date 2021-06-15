Назван размер самой большой пенсии в России

Космонавты и госслужащие получают самые высокие пенсии в России. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Впрочем, средний размер пенсии чиновников ненамного выше среднего размера страховой пенсии по старости. Так, по данным Росстата, средний размер пенсии федерального госслужащего на 1 января 2021 года составил 22 792 рубля. При этом средний размер пенсии по старости в нынешнем году составляет почти 17 тысяч рублей. Но чиновники имеют право на две пенсии - на государственную и страховую (последняя назначается при достижении возраста выхода на заслуженный отдых).

На повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности имеют право космонавты и летчики-испытатели. Им выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать и государственную, и страховую пенсию по старости. Например, по данным Росстата, пенсия космонавта на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей (более свежих данных по этой категории пенсионеров нет).

Военные пенсионеры также могут получать две пенсии. Первую - из федерального бюджета по линии силовых ведомств. А если после отставки военный пенсионер продолжит работать уже на "гражданке", то работодатель начнет отчислять за него страховые взносы. Если их хватит для формирования страховой пенсии по старости, тогда такая выплата военному пенсионеру будет назначена.

Ранее эксперт рассказал "Российской газете" как можно будущую пенсию. Ее размер зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, пояснил проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

"Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя", - уточнил Сафонов. За каждый год трудового стажа (а стаж формируется только в том случае, если в этот период работник работал по трудовому договору и работодатель делал ежемесячные отчисления с заработной платы в Пенсионный фонд) начисляется один коэффициент. Поэтому, чем больше стаж, тем больше коэффициентов.

Но еще на количество коэффициентов влияет и размер заработка. Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тысяч в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным -10.