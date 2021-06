NBC дословно перевела пословицы и цитаты в интервью Путина

Американская телекомпания NBC, которой президент России Владимир Путин дал интервью накануне встречи с президентом США Джо Байденом, не потрудилась распознать цитаты и поговорки в речи российского лидера, ограничившись дословным переводом. Об этом свидетельствует стенограмма.

Так, пословицу "нечего на зеркало пенять, когда рожа крива" перевели буквально - don't be mad at the mirror if you are ugly ("нечего сердиться на зеркало, если ты уродлив"). Не узнали журналисты и цитату из "Золотого теленка" - "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" (в романе Остап Бендер говорит: "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ"), что можно понять по дословному переводу и отсутствию кавычек. Стоит ли добавлять, что NBC не поясняет, что это за компания.

В другом месте Путин, отвечая, что не помнит разговор с Байденом, который ему пересказывал корреспондент, использовал фразу из песни, звучавшей в кинофильме "Семнадцать мгновений весны" - "что-то с памятью моей стало". Ее приводят опять же без кавычек - something wrong with my memory ("что-то не так с моей памятью"), что звучит совершенно иначе.

Текст интервью на русском языке можно прочитать на сайте "РГ".