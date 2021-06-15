Нобелевский лауреат оценил перспективы экспорта чистой энергии из РФ

Переход глобального ТЭК на выработку чистой энергии неизбежен, уверены в мировом экспертном сообществе.

И здесь во главе угла стоят не столько соображения экономической выгоды или утилитарный расчет. "Решение об углеродной нейтральности - это исключительно политическое решение", - констатирует лауреат Нобелевской премии мира, профессор Рае Квон Чунг.

По его словам, концепция "зеленого роста" предполагает экономическое развитие при сохранении экологического баланса в интересах будущих поколений. И если раньше все промышленные революции в истории человечества происходили в силу поступательного развития новых технологий и возможностей, то нынешняя промышленная революция не случится автоматически, подчеркивает эксперт. Экономика 4.0, как полагает нобелевский лауреат, невозможна без возникновения новых отраслей промышленности, в первую очередь в энергетической сфере, а их появление происходит благодаря целому ряду международных соглашений и договоренностей, например в рамках Парижского соглашения по климату.

Этот документ уже повлиял на выбор ряда стран в пользу декарбонизации. Так, правительство Китая намерено строго контролировать рост потребления угля до 2025 года, а в 2026 году начнет постепенно сокращать его. О намерении прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году заявили США, где планируют уменьшить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году. В Германии закрытие угольных электростанций и полный отказ от использования угля запланировали к 2035 году. В России поставлена задача по сокращению выбросов парниковых газов в течение 30 лет.

В то же время, как считает Рае Квон Чунг, ни одна страна в мире не сможет справиться с проблемами климата в одиночку. "Международное сообщество может достичь углеродной нейтральности только вместе. Инвестиции в декарбонизацию промышленности улучшат рынок, подтолкнут выработку электроэнергии из ВИЭ и дальнейшее развитие ИТ. И здесь у России есть хорошие шансы занять лидирующие позиции в экспорте уже не углеводородного сырья, а новых "зеленых" технологий и чистой энергии", - отметил профессор.

Экономика 4.0 невозможна без возникновения новых отраслей промышленности, в первую очередь в энергетической сфере, отметил Рае Квон Чунг

По его словам, сегодня одним из преимуществ производства чистой энергии является территория. Чем она больше, тем устойчивее производство ВИЭ и меньше рисков. А "маленькие" страны могут покупать эту "чистую" энергию, т.к. у них нет площади для размещения инфраструктуры ВИЭ.

Например, у Австралии есть планы экспорта "зеленой" энергии с севера страны в Сингапур, поскольку на Зеленом континенте есть большие пустынные области, а Сингапур - очень маленькая страна. Ближе к нам такой сосед России, как Корея, при всем стремлении достичь углеродной нейтральности в 2050 году не сможет сделать этого в одиночку. "Корея должна экспортировать электричество и водород, а у России есть существенный потенциал для экспорта "зеленой" энергетики в Корею, Японию и другие страны АТР. Это технически возможно, если построить суперсеть из Хабаровска или с Сахалина. У этих регионов и Сибири существует большой потенциал сотрудничества в сфере новых источников энергии", - подчеркнул Рае Квон Чунг.

У России есть хорошие шансы занять лидирующие позиции в экспорте уже не углеводородного сырья, а новых "зеленых" технологий и чистой энергии

У нашей страны, по его словам, есть возможность перерабатывать природный газ и выпускать водород на Сахалине для дальнейшего экспорта на Дальний Восток. А поскольку экспорт природного газа стоит дешевле, Россия получит дополнительную выгоду от экспорта его не в качестве сырья, а в качестве переработанного водорода. При этом экспортировать можно не только водород, полученный из сырья, но и произведенный по циклической технологии Аллана (вредные выбросы от электростанций, работающих на ископаемом топливе, улавливаются и хранятся под землей для дальнейшего использования. "Условия достижения углеродной нейтральности и четвертой промышленной революции могут стать проводниками возможностей для РФ", - заключает эксперт.

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