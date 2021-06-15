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15.06.2021 10:05
Рубрика: Общество

Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний

Текст: Елена Манукиян

С 1 сентября будет расширен перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных, следует из поручения ведомствам главы кабмина Михаила Мишустина.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
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Обследовать младенцев планируют на 36 нозологий. Сейчас скрининг включает лишь пять наследственных заболеваний, но благодаря ему за десять лет число детей-инвалидов сократилось на 30%, отмечают в Минздраве.

Планируется, что новый расширенный скрининг будет проводиться в одном исследовании. Он позволит спасать в год более 2 тысяч детских жизней.

Так, до 1 сентября Минфин должен решить вопрос с финансированием, Минздрав - обеспечить готовность медицинских организаций к расширению массового обследования новорожденных во всех регионах страны, а Минпромторг - организовать производство реагентов для этих обследований.

Отмечается, с 2022 года в скрининг включат обследования на спинальную мышечную атрофию, в дальнейшем его планируют проводить у еще нерожденных детей, то есть во время беременности матери.

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