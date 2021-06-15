Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний

С 1 сентября будет расширен перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных, следует из поручения ведомствам главы кабмина Михаила Мишустина.

Обследовать младенцев планируют на 36 нозологий. Сейчас скрининг включает лишь пять наследственных заболеваний, но благодаря ему за десять лет число детей-инвалидов сократилось на 30%, отмечают в Минздраве.

Планируется, что новый расширенный скрининг будет проводиться в одном исследовании. Он позволит спасать в год более 2 тысяч детских жизней.

Так, до 1 сентября Минфин должен решить вопрос с финансированием, Минздрав - обеспечить готовность медицинских организаций к расширению массового обследования новорожденных во всех регионах страны, а Минпромторг - организовать производство реагентов для этих обследований.

Отмечается, с 2022 года в скрининг включат обследования на спинальную мышечную атрофию, в дальнейшем его планируют проводить у еще нерожденных детей, то есть во время беременности матери.