Оформление виз для близких родственников россиян упростят

Госдума приняла закон, который упрощает оформление российской визы для близких родственников граждан РФ. Документ также увеличивает кратность и срок действия многократных виз.

Больше не будет действовать норма, из-за которой иностранным родственникам каждые три месяца приходилось выезжать за рубеж, чтобы сохранить право на получение визы.

Новый закон гласит: исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории России по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

В результате принятия закона разрешенный период пребывания данной категории иностранных граждан в России составит до одного года.

А для оформления визы российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не потребуется.

Напомним, что к близким родственникам относятся супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, а также супруги детей, братья и сестры, а также дедушки, бабушки и внуки.