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Определены лучшие смартфоны в России. Самый дешевый - 7 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2021,  
17:10
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

AliExpress поделился списком моделей смартфонов, которые российские пользователи сочли наиболее подходящими для заказа на маркетплейсе.

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Самым могучим спросом пользуются модели с 6-8 гигабайтами оперативной памяти и 64-128 гигабайтами постоянной (и это правильный подход). Впрочем, даже такие предпочтения не помешали красавцу Redmi 9C от Xiaomi войти в список самых продаваемых - базовая комплектация на 3/64 Гб стоит около 11 тысяч рублей.

Еще один аппарат, который разбил сердечки отечественных покупателей - Poco M3 (тоже от Xiaomi). За версию с 4/64 Гб нужно выложить около 14,6 тысячи рублей.

Также в список вошли Poco X3 (18,7 тысячи рублей), Redmi Note 10 (17,9 тысячи), Redmi 9A (7,1 тысячи), Redmi 9 (10,6 тысячи), Realme C11 (7,1 тысячи), Honor 10 Lite (10,9 тысячи) и iPhone 11 (49,9 тысячи рублей).

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