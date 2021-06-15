Орбиту МКС скорректируют 24 июня

На 24 июня запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. Это будет сделано для формирования оптимальных баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой корабля "Союз МС-18".

Как сообщает Роскосмос, по предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 05.25 мск будет выдана команда на включение двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", пристыкованного к российскому модулю "Пирс". Импульс составит 0,5 м/с. В настоящее время специалисты рассчитывают параметры изменения высоты орбиты станции.

Сейчас на борту МКС работает большая международная команда: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, прибывшие 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.