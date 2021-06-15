Пандемия коронавируса спровоцировала ухудшение зрения у детей по всему миру. Правда, не напрямую, а косвенно. Проблемы были вызваны ограничительными мерами, введенными властями многих стран, в первую очередь, карантинами и переводом школьников на дистанционное обучение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной роста числа случаев миопии у детей является недостаток солнечного света. А в 2020 году многие школьники были вынуждены на протяжении нескольких месяцев учиться из дома, к тому же им запрещали гулять и играть в парках.

Как отмечает офтальмолог Каролина Пикотти, солнечные лучи высвобождают дофамин в сетчатке глаза, это вещество предотвращает удлинение глазного яблока и помогает предотвратить увеличение миопии. "Если дети не выходят на улицу и не получают солнечный свет, их тело не вырабатывает это вещество, и болезнь запускается", - говорит исследователь. По ее словам, "никакой искусственный свет не может заменить солнечные лучи в производстве дофамина".

Как пишет испанская El Pais, с этими выводами согласны эксперты различных университетов Китая, Канады, стран Латинской Америки. По их данным в 2020 году, когда в мире разразилась пандемия коронавируса и многие люди оказались заперты в своих домах, у детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет зрение ухудшилось в среднем на 40 процентов. Это очень высокий показатель.

Проблема отсутствия солнечного света усугубляется еще и тем, что дети стали больше времени (в среднем до шести часов) проводить за компьютерами, выполняя школьные задания или развлекаясь в отсутствие возможности погулять на улице. К тому же в помещениях более сухой воздух, что также негативно сказывается на зрении: повышается утомляемость, появляется помутнение в глазах, головные боли.

В связи с этим эксперты отмечают, что "если в будущем произойдут новые пандемии, несовершеннолетние должны иметь возможность гулять на свежем воздухе в безопасных условиях". Не менее двух часов в день.