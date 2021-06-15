Больше всего боятся потерять работу сотрудники предпенсионного возраста. Согласно опросу, проведенному НАФИ, 57 процентов предпенсионеров полагают, что в случае сокращения найти новую работу им будет невозможно или крайне затруднительно.

Поэтому считается, что если до выхода на пенсию осталось лет пять или меньше, то за свое "кресло" нужно держаться обеими руками, иначе найти работу с сопоставимой должностью и зарплатой будет крайне сложно. Конечно, речь не идет о высококлассных руководителях или, наоборот, о специалистах с низким уровнем компетенций, где возраст, по большому счету, не имеет значения. Наиболее уязвимыми оказываются работники среднего звена.

Портал hh.ru провел опрос среди работодателей и выяснил, как они относятся к соискателям предпенсионного возраста. Так, 30 процентов опрошенных ответили, что не рассматривают резюме кандидатов предпенсионного возраста в принципе, 53 процента рассматривают в числе прочих, 17 процентов ответили, что не рассматривают, потому что соискатели пенсионного возраста не откликаются на их вакансии.

Среди основных причин, которые указали те работодатели, которые не готовы принимать на работу предпенсионеров, недостаточная гибкость в работе, стереотипность в мышлении, излишняя приверженность своему опыту, который мешает обучаемости новому. У трети компаний молодой коллектив и особая корпоративная культура, куда человек старшего возраста не вписывается. Почти столько же опасаются, что возрастные сотрудники не знают технологии, не могут принимать быстрые и взвешенные решения, недостаточно активны и инициативны.

"В отношении людей старшего возраста на рынке труда в нашей стране прослеживается негативная тенденция, - подтверждает СЕО рекрутингового агентства PROTALENT lab Елена Богомолова. - Мы видим, что все больше компаний открыто высказывается против эйджизма (дискриминации по возрасту), пытаясь демонстративно поддерживать возрастных кандидатов, но на деле даже людям моложе 50 лет, а иногда и 40-45 лет, компании стараются отдавать меньший приоритет".

Однако есть работодатели, которые ценят сотрудников именно старшего возраста за их многолетний опыт, солидный багаж знаний и компетенций. "У большинства опрошенных hh.ru в конце 2020 года компаний существуют программы наставничества и передачи опыта (такие программы есть у 74 процентов опрошенных компаний, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, и у 75 процентов опрошенных компаний, в которых таких сотрудников нет), - рассказывает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Если в компании есть сотрудники пенсионного возраста и действуют такие программы, то они, как правило, участвуют в них".

В 2019 году стартовал нацпроект "Демография", в рамках которого можно бесплатно пройти повышение квалификации или освоить новую профессию

В быстроменяющемся мире без новых знаний и навыков не обойтись. "Переквалификация в этом отношении повышает шансы конкретного специалиста на рынке - так соискатель может продемонстрировать свою гибкость, адаптивность, стремление и желание работать, что работодатель несомненно оценит", - уверена Елена Богомолова.

Увеличение пенсионного возраста создало дополнительные стимулы для того, чтобы создать условия для повышения квалификации людей старшего возраста. В 2019 году стартовал национальный проект "Демография", в рамках которого можно бесплатно пройти повышение квалификации или освоить новую профессию. Например, в столичном Центре занятости населения "Моя работа" действует специальная программа по обучению москвичей предпенсионного возраста. Бесплатно получить полезные навыки могут мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения. В рамках программы можно повысить компьютерную грамотность, освоить бухгалтерский учет, кадровый менеджмент, получить профессию садовника, повара, массажиста, экспедитора по перевозке грузов - всего больше 50 направлений. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Причем обучение проходит в стенах ведущих столичных вузов.

Среди наиболее востребованных предпенсионерами направлений переподготовки- закупки, маркетинг, кадровый менеджмент, веб-дизайн

"В РЭУ им. Г.В. Плеханова действует более 50 программ обучения для граждан 50 лет и старше (в рамках нацпроекта "Демография"), - рассказывает директор Института бизнеса и управленческого образования Business and executive education Светлана Нечаева. - Наиболее востребованные программы - "Осуществление, контроль и управление закупками", "Маркетинг, реклама и связи с общественностью", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Логистика", "Управление персоналом", "Кадровый менеджмент", "Делопроизводство", "Веб-дизайн и разработка сайтов", "Интернет-маркетинг", "SMM-продвижение сайтов" и пакет программ "1С:Предприятие". При обучении предпенсионеры получают новые компетенции, которые могут использовать в профессиональной деятельности.

Также стоит отметить, что важной частью переобучения граждан предпенсионного возраста в условиях развивающейся цифровой экономики является повышение их компьютерной грамотности. В образовательных программах получение цифровых навыков является обязательным блоком. Зачастую предпенсионеры обладают не в полной мере так называемыми soft skills - гибкими навыками, что иногда выступает сложностью при освоении новых профессий. Программы РЭУ включают модули по получению гибких навыков, что делает наших выпускников - предпенсионеров более востребованными на рынке труда".

Несмотря на то, что среди достаточно большого количества работодателей существует определенный скепсис в отношении людей старшего возраста, эксперты отмечают, что инициативность, стремление получить новые навыки и знания имеют большое значение и способны нивелировать цифры в паспорте.